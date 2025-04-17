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У эстонского министра нашли аккаунт во "ВКонтакте". Что было дальше?

Министр внутренних дел Эстонии с 25 марта 2025 года Игорь Таро задумался во время эфира в студии Postimees, 26 марта 2025 года.
Министр внутренних дел Эстонии с 25 марта 2025 года Игорь Таро задумался во время эфира в студии Postimees, 26 марта 2025 года. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

В российской соцсети "ВКонтакте" (VK) обнаружили аккаунт нового главы МВД Эстонии. Журналисты узнали у Игоря Таро, зачем ему понадобилась регистрация на российском сайте и как он оценивает безопасность такого решения.

В российской соцсети обнаружили пользователя "Игорь Таро" с фотографией нынешнего министра внутренних дел Эстонии. Место рождения, указанное пользователем, а также место учебы совпадают с данными главы МВД. Журналисты уже сообщали, что соцсеть VK полностью прозрачна для российских спецслужб.

Издание попросило Игоря Таро прокомментировать ситуацию.

Министр внутренних дел Эстонии подтвердил, что это подлинный аккаунт.

"Это был аккаунт, созданный

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