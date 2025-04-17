У эстонского министра нашли аккаунт во "ВКонтакте". Что было дальше?

В российской соцсети "ВКонтакте" (VK) обнаружили аккаунт нового главы МВД Эстонии. Журналисты узнали у Игоря Таро, зачем ему понадобилась регистрация на российском сайте и как он оценивает безопасность такого решения.
В российской соцсети обнаружили пользователя "Игорь Таро" с фотографией нынешнего министра внутренних дел Эстонии. Место рождения, указанное пользователем, а также место учебы совпадают с данными главы МВД. Журналисты уже сообщали, что соцсеть VK полностью прозрачна для российских спецслужб.
Издание попросило Игоря Таро прокомментировать ситуацию.
Министр внутренних дел Эстонии подтвердил, что это подлинный аккаунт.