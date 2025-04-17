Зеленский обвинил Китай в поставках вооружений России

Президент Украины утверждает, что КНР поставляет России артиллерию и порох. Зеленский обвинил РФ в ударах по инфраструктуре Украины и раскритиковал Трампа за мягкую реакцию на удар РФ по Сумам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, Китай поставляет вооружения России, в том числе артиллерию и порох. "Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки - о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать. Мы считаем, что представители Китая участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России", - сказал Зеленский журналистам на брифинге в четверг, 17 апреля.
Украинский президент напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с ним пообещал, что не будет продавать и отправлять оружие в Россию. "Но, к сожалению, сейчас мы видим другую информацию. У нас уже есть факты о том, как Китай и Россия сотрудничают в сфере укрепления обороноспособности - и это плохие факты", - отметил Зеленский.
Удары по украинской энергетике
Зеленский обвинил Россию в продолжении массированных ударах по его стране. "Россия не уменьшила количества ударов по Украине и ежедневно использует столько же ракет и дронов, как и до "энергетического перемирия", - сказал он.
"Россия не уменьшила количество ударов, и в этом была стратегия. То есть они уменьшили удары по энергетике, чтобы прикрыться, показать, что якобы меньше бьют по украинской энергетике. Но на самом деле они ежедневно используют то же количество дронов, не сокращая его, и то же количество ракет, включая баллистические", - подчеркнул он.
Украинский президент пояснил, что, Россия, сократив удары по объектам энергетики, теперь наносит удары по другой гражданской инфраструктуре Украины. Он также опроверг заявления РФ об ударах Украины по российской энергетике. "Мы видели документ, который русские отправили в США - Лавров им направил - что, мол, мы били по их энергетике. Это не соответствует действительности, хотя они там что-то расписывают, выдумывают. Они такие творческие, в этом смысле", - сказал Зеленский.
Критика в адрес Трампа
Владимир Зеленский также раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, реакцию на массированный удар России по Сумам, в результате которого погибли и пострадали десятки гражданских лиц.
"Мягкая реакция президента США Дональда Трампа на последние российские обстрелы украинских городов свидетельствует о продолжении прежней политики американской администрации. Эту спецоперацию русских по атаке на Сумы нельзя назвать ошибкой. Это убийство, и этот удар был нанесен по центру Сум. Рассказывать истории о том, что, мол, "били по фронту, но промахнулись, извините", - мы не можем находить оправдания, когда ракеты летят в центр города", - сказал Зеленский.
Дональд Трамп 14 апреля прокомментировал ракетный удар РФ по Сумам, назвав его "ужасным" и "ошибкой России".
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