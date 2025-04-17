Зеленский обвинил Китай в поставках вооружений России

"Россия не уменьшила количество ударов, и в этом была стратегия. То есть они уменьшили удары по энергетике, чтобы прикрыться, показать, что якобы меньше бьют по украинской энергетике. Но на самом деле они ежедневно используют то же количество дронов, не сокращая его, и то же количество ракет, включая баллистические", - подчеркнул он.

Украинский президент пояснил, что, Россия, сократив удары по объектам энергетики, теперь наносит удары по другой гражданской инфраструктуре Украины. Он также опроверг заявления РФ об ударах Украины по российской энергетике. "Мы видели документ, который русские отправили в США - Лавров им направил - что, мол, мы били по их энергетике. Это не соответствует действительности, хотя они там что-то расписывают, выдумывают. Они такие творческие, в этом смысле", - сказал Зеленский.

Критика в адрес Трампа

Владимир Зеленский также раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточно жесткую, по его мнению, реакцию на массированный удар России по Сумам, в результате которого погибли и пострадали десятки гражданских лиц.

"Мягкая реакция президента США Дональда Трампа на последние российские обстрелы украинских городов свидетельствует о продолжении прежней политики американской администрации. Эту спецоперацию русских по атаке на Сумы нельзя назвать ошибкой. Это убийство, и этот удар был нанесен по центру Сум. Рассказывать истории о том, что, мол, "били по фронту, но промахнулись, извините", - мы не можем находить оправдания, когда ракеты летят в центр города", - сказал Зеленский.

Дональд Трамп 14 апреля прокомментировал ракетный удар РФ по Сумам, назвав его "ужасным" и "ошибкой России".