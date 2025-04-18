Почему Болгария не продаст Украине ядерные реакторы для ХАЭС

Впрочем, стоимость достройки с болгарскими энергоблоками также неизвестна, поскольку нет обновленного технико-экономического обоснования (ТЭО), отмечает Кошарная. "Предыдущее ТЭО, рассчитанное в 2017 году, закладывало стоимость строительства в более 76 миллиардов гривен. Сейчас эта сумма, очевидно, другая. Минимум, 200 миллиардов гривен", - отмечает она. Антикоррупционный комитет Верховной рады ранее указывал на отсутствие анализа возможности использования других типов реакторов для строительства энергоблоков. С другой стороны закупку этих реакторов неоднократно критиковали эксперты из-за того, что Болгария не имеет всех комплектующих к ним.

Стоит ли достраивать ХАЭС?

Поэтому решение Болгарии не продавать реакторы является положительным для Украины, считает Кошарная. "Я надеялась на это, когда читала о политических баталиях в Болгарии", - говорит она. Сейчас не время строить атомную генерацию, добавляет эксперт. "По данным "Укрэнерго", Украина имеет дефицит балансирующих мощностей после того, как разбомбили все тепловые электростанции. Поэтому нужно, в первую очередь, развивать газовую генерацию и накопительные мощности, которые должны подключаться только в пиковое потребление - утренние и вечерние часы", - говорит она.

После войны, добавляет Кошарная, на ХАЭС стоит строить с нуля пятый и шестой реакторы по технологии, например, американской компании Westinghouse. "Это будет лучше, чем достраивать болгарские реакторы без генерального подрядчика - производителя, которым является "Росатом", - говорит она.

А лучшим вариантом, по мнению Кошарной, было бы строительство малых реакторов вместо больших энергоблоков. "Например, Канада с 10 апреля выдала лицензии на строительство малого реактора, вывод в эксплуатацию которого запланирован в 2029 году. Сейчас в мире такой тренд. Во-первых, такие реакторы более современные, они учитывают последние достижения науки, техники. У нас есть время посмотреть, как в Канаде заработает этот реактор", - говорит она. Также, по словам Кошарной, малые реакторы дешевле и более маневренные, они имеют лучшие системы защиты. "Те, что планировали добывать, разработаны еще в 70-х годах", - добавляет она.

В свою очередь Харченко не готов ответить на вопрос о том, стоит ли достраивать ХАЭС. "Решение должно быть принято на основании энергетической стратегии, которой присвоен гриф "Для служебного пользования". Поэтому ознакомиться с ней я не могу", - констатирует он.