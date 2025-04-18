Почему Болгария не продаст Украине ядерные реакторы для ХАЭС

Болгария передумала продавать ядерные реакторы Украине. Почему принято такое решение и возможно ли теперь вообще достроить Хмельницкую АЭС?
В Болгарии неожиданно заявили об отказе продавать Украине два ядерных реактора российского производства, которые планировали использовать для достройки на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). DW выясняла возможные причины такого решения.
Аргументы Болгарии
Отказ продавать реакторы озвучил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров, аргументировав такое решение необходимостью развития атомной энергетики в Болгарии из-за глобального роста цен на электроэнергию. "Болгария имеет как инфраструктуру, так и экспертизу для развития этого сектора национальными силами, а продажа реакторов была бы серьезной ошибкой", - цитирует вице-премьера издание Novinite.
Зафиров добавил, что это коллективное решение правящей коалиции. Однако окончательно его еще должен утвердить парламент страны. Вероятно, именно поэтому министерство энергетики Украины заявило, что пока "не получало официальной позиции правительства Болгарии по этому вопросу". "Соответственно любые комментарии являются преждевременными", - сообщили DW в ведомстве, добавив, что "Украина заинтересована в приобретении оборудования для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС".
Ранее в Минэнергетики Украины настаивали: строительство на Хмельницкой АЭС необходимо, чтобы компенсировать потерю мощностей из-за оккупации Запорожской АЭС россиянами, а закупить реакторы у Болгарии "будет в разы дешевле и быстрее, чем любое строительство АЭС с нуля", поскольку блоки ХАЭС проектировались именно под реакторы ВВЭР-1000. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно поддерживал достройку ХАЭС и закупку энергоблоков в Болгарии.
В Болгарии набивают цену?
Украина и Болгария еще с 2023 года вели переговоры о покупке двух реакторов ВВЭР-1000, которые "Росатом" поставил для болгарской АЭС "Белене". Ее строительство в 1990 году было приостановлено. Летом 2023 года болгарский парламент дал разрешение на продажу реакторов, установив крайний срок - 13 марта 2025 года. Однако никаких официальных документов до тех пор подписано не было.
Украинский эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная предполагает, что продажа не состоялась из-за смены правительственной коалиции в Болгарии после выборов в октябре 2024 года. "Весь прошлый год болгарская оппозиция была против решения предыдущего правительства Болгарии о продаже этих реакторов. Показательно, что когда делегация "Энергоатома" в мае 2024 года была в Болгарии, чтобы осмотреть состояние оборудования, то там были протесты", - говорит она в разговоре с DW.
Похожего мнения придерживается председатель энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус. "В болгарской коалиции есть социалисты. Они имеют достаточно пророссийские взгляды. Думаю, их позиция повлияла на ситуацию. Этот вице-премьер тоже от социалистов", - поясняет он в разговоре с DW.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко считает, что заявлениями Зафирова о нежелании продавать реакторы, Болгария играет на повышение цены. "У меня есть такое ощущение, что они поняли, что это нормальный товар. И что это уже не 600 миллионов долларов, а 700, условно. Поэтому они торгуются. Нормально это или нет? В принципе, в мире все торгуются", - сказал он.
Болгария заинтересована в центрах обработки данных
Между тем лидер крупнейшей в парламенте Болгарии партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна должна попробовать использовать два реактора для реализации проекта строительства центров обработки данных, вместе с США и Великобританией, прежде чем договариваться об их продаже Украине. "Я хочу что-то сделать с англичанами, с американцами, это будет что-то значительное. Если получится, то получится. Если нет - мы их продаем", - цитирует его болгарское информагентство BTA.
Борисов пояснил, что "представители трех крупнейших международных фондов", которые имеют большой интерес к строительству центров обработки данных, связались с Болгарией и попросили подождать с решением продать Украине реакторы и сначала "поговорить с президентом США Дональдом Трампом". По его словам, делегации из США уже прибыли в Болгарию, чтобы посмотреть на реакторы, а об их якобы идеальном состоянии свидетельствует заинтересованность Украины.
Болгарские реакторы - единственный вариант для достройки
Под энергоблоки №3 и №4, которые, по данным государственной компании "Энергоатом", завершены на 80 и 25 процентов соответственно, планировался только такой тип реакторов, как в Болгарии, отмечает эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Поскольку их покупать у России, разумеется, мы не будем, то единственным вариантом была Болгария. Других источников таких реакторов нет. Поэтому придется или строить с нуля, или перестраивать существующую конструкцию полностью. Цена будет намного выше", - объясняет он в разговоре с DW. Сейчас цены на строительство с нуля одного энергоблока колеблются от семи до 11 миллиардов долларов, добавляет Харченко.
Впрочем, стоимость достройки с болгарскими энергоблоками также неизвестна, поскольку нет обновленного технико-экономического обоснования (ТЭО), отмечает Кошарная. "Предыдущее ТЭО, рассчитанное в 2017 году, закладывало стоимость строительства в более 76 миллиардов гривен. Сейчас эта сумма, очевидно, другая. Минимум, 200 миллиардов гривен", - отмечает она. Антикоррупционный комитет Верховной рады ранее указывал на отсутствие анализа возможности использования других типов реакторов для строительства энергоблоков. С другой стороны закупку этих реакторов неоднократно критиковали эксперты из-за того, что Болгария не имеет всех комплектующих к ним.
Стоит ли достраивать ХАЭС?
Поэтому решение Болгарии не продавать реакторы является положительным для Украины, считает Кошарная. "Я надеялась на это, когда читала о политических баталиях в Болгарии", - говорит она. Сейчас не время строить атомную генерацию, добавляет эксперт. "По данным "Укрэнерго", Украина имеет дефицит балансирующих мощностей после того, как разбомбили все тепловые электростанции. Поэтому нужно, в первую очередь, развивать газовую генерацию и накопительные мощности, которые должны подключаться только в пиковое потребление - утренние и вечерние часы", - говорит она.
После войны, добавляет Кошарная, на ХАЭС стоит строить с нуля пятый и шестой реакторы по технологии, например, американской компании Westinghouse. "Это будет лучше, чем достраивать болгарские реакторы без генерального подрядчика - производителя, которым является "Росатом", - говорит она.
А лучшим вариантом, по мнению Кошарной, было бы строительство малых реакторов вместо больших энергоблоков. "Например, Канада с 10 апреля выдала лицензии на строительство малого реактора, вывод в эксплуатацию которого запланирован в 2029 году. Сейчас в мире такой тренд. Во-первых, такие реакторы более современные, они учитывают последние достижения науки, техники. У нас есть время посмотреть, как в Канаде заработает этот реактор", - говорит она. Также, по словам Кошарной, малые реакторы дешевле и более маневренные, они имеют лучшие системы защиты. "Те, что планировали добывать, разработаны еще в 70-х годах", - добавляет она.
В свою очередь Харченко не готов ответить на вопрос о том, стоит ли достраивать ХАЭС. "Решение должно быть принято на основании энергетической стратегии, которой присвоен гриф "Для служебного пользования". Поэтому ознакомиться с ней я не могу", - констатирует он.
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