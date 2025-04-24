В Риге парадом откроется новый мотосезон

В субботу, 26 апреля, в Риге пройдет мотопарад "Открытие мотосезона 2025", сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Мотопарад начнется в 13:00 возле торгового центра Mols.
Во время парада будут введены ограничения на движение транспорта по маршруту его следования и на прилегающих улицах, в том числе общественного.
Парад пройдет от торгового центра Mols через Южный мост, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Триядибас, Ранька дамбис и Даугавгривас до аэродрома Спилве.
Мероприятие организует Латвийская ассоциация мотоклубов.
Галерея: Открытие мотосезона 2024
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