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В Риге парадом откроется новый мотосезон

Открытие мотосезона 2024
Открытие мотосезона 2024 Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 26 апреля, в Риге пройдет мотопарад "Открытие мотосезона 2025", сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Мотопарад начнется в 13:00 возле торгового центра Mols.

Во время парада будут введены ограничения на движение транспорта по маршруту его следования и на прилегающих улицах, в том числе общественного.

Парад пройдет от торгового центра Mols через Южный мост, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Триядибас, Ранька дамбис и Даугавгривас до аэродрома Спилве.

Мероприятие организует Латвийская ассоциация мотоклубов.

Галерея: Открытие мотосезона 2024

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