В Латвии официально окончилась эпидемия гриппа

Согласно данным мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей ЦПКЗ, доля положительных проб на грипп в Национальной микробиологической референтной лаборатории в течение последних трех недель составляет менее 10%.

По данным лаборатории, на прошлой неделе доля положительных проб на грипп снизилась до 7,7 % с 7,2 % на предыдущей неделе.

Число пациентов, обратившихся за медицинской помощью к семейным врачам с клиническим диагнозом "грипп", также постепенно снижалось в течение последних шести недель, составив на прошлой неделе 88,9 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы в девяти из десяти районов мониторинга - Резекне, Екабпилсе, Гулбене, Даугавпилсе, Юрмале, Елгаве, Вентспилсе и Лиепае.

ЦПКЗ оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как высокую, и она длилась дольше обычного - 19 недель по сравнению с 15 неделями в предыдущем сезоне и 12 неделями в сезоне 2022-2023 годов.

Начало эпидемии гриппа было объявлено 19 декабря 2024 года. В этом сезоне, как и в прошлом, наибольшее число случаев заболевания гриппом приходилось на возрастную группу до 14 лет.