Фермеров призывают подготовиться к ожидаемым заморозкам

Ассоциация Zemnieku saeima ("Крестьянский сейм") призывает фермеров Латвии подготовиться к ожидаемым на этой неделе весенним заморозкам. Об этом агентству LETA сообщили в организации.
Как отмечает ассоциация, в ближайшие дни ожидаются понижения температуры, и чтобы избежать последствий заморозков - повреждения растений и потери урожая - сельхозпроизводителям необходимо внимательно следить за температурой воздуха и использовать проверенные методы защиты растений.
Председатель правления организации Юрис Лаздиньш пояснил, что разные культуры по-разному переносят понижение температуры, однако теплая середина апреля ускорила рост и развитие большинства растений. У многих культур уже появились бутоны, а некоторые начали цвести. В этот период все посевы особенно уязвимы, и, по словам Лаздиньша, даже устойчивые к холоду растения могут пострадать от заморозков. Весенние заморозки, подчеркнул он, способны нанести сельскому хозяйству серьезный ущерб.
В организации подчёркивают, что особенно подвержены риску молодые всходы в открытом грунте, плодовые деревья, например сливы, у которых уже раскрылись цветочные почки, а также теплолюбивые культуры - ягоды, растения из семейства тыквенных, томаты, перцы, баклажаны и другие.
Руководитель компании Very Berry Гундега Саушкина сообщила, что бутоны выращиваемой ими голубики выдерживают температуру до минус двух градусов, тогда как клюква - культура ещё более чувствительная. По ее словам, если бутоны клюквы белеют, это означает, что они уже не способны пережить минусовую температуру.
"В прошлом году на участке площадью два гектара, где не было системы полива, замерзли голубики. Чтобы спасти урожай, мы используем специальное приложение для мониторинга температуры почвы. К предстоящим заморозкам мы готовы: поливочные системы протестированы и подготовлены. Призываю других фермеров быть бдительными и вовремя принять меры, чтобы уберечь будущий урожай", - подчеркнула Саушкина.
Для защиты растений от заморозков ассоциация рекомендует проводить утренний полив в часы заморозка - это один из самых эффективных способов защиты. Лучше всего использовать мелкодисперсные распылители, как для газонов: при замерзании мельчайших капель воды выделяется тепло. Для цветущих плодовых деревьев также подойдут ручные опрыскиватели.
В то же время в ассоциации уточняют: полив эффективен только против слабых заморозков.
Дополнительно растения можно защитить методом дымления - дым способствует образованию конденсата и слегка повышает температуру воздуха. При этом материалы для дымления (солома, древесные опилки) следует подготовить заранее. В качестве альтернативы можно использовать специальные дымовые свечи - они облегчают процесс и подходят для открытых участков. Дымление необходимо начинать до рассвета, а при резком падении температуры - еще раньше.
Также можно применять агроткани е это относительно простой метод защиты, применимый как в открытом грунте, так и в теплицах, особенно на небольших участках. Агроткань можно укладывать прямо на растения или натягивать на легкие каркасы. Для защиты также подходят воздушные миксеры, обеспечивающие циркуляцию теплого воздуха к земле. Этот метод широко применяется в Польше и набирает популярность в Латвии.
Ассоциация Zemnieku saeima - это общественная организация фермеров, основанная в 1999 году. В нее входят 826 хозяйств из всех регионов Латвии - как малых, так и крупных. В общей сложности члены ассоциации обрабатывают более 500 000 гектаров сельхозугодий и обеспечивают рабочие места более чем 6000 сотрудникам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!