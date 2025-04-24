Фермеров призывают подготовиться к ожидаемым заморозкам

"В прошлом году на участке площадью два гектара, где не было системы полива, замерзли голубики. Чтобы спасти урожай, мы используем специальное приложение для мониторинга температуры почвы. К предстоящим заморозкам мы готовы: поливочные системы протестированы и подготовлены. Призываю других фермеров быть бдительными и вовремя принять меры, чтобы уберечь будущий урожай", - подчеркнула Саушкина.

Для защиты растений от заморозков ассоциация рекомендует проводить утренний полив в часы заморозка - это один из самых эффективных способов защиты. Лучше всего использовать мелкодисперсные распылители, как для газонов: при замерзании мельчайших капель воды выделяется тепло. Для цветущих плодовых деревьев также подойдут ручные опрыскиватели.

В то же время в ассоциации уточняют: полив эффективен только против слабых заморозков.

Дополнительно растения можно защитить методом дымления - дым способствует образованию конденсата и слегка повышает температуру воздуха. При этом материалы для дымления (солома, древесные опилки) следует подготовить заранее. В качестве альтернативы можно использовать специальные дымовые свечи - они облегчают процесс и подходят для открытых участков. Дымление необходимо начинать до рассвета, а при резком падении температуры - еще раньше.

Также можно применять агроткани е это относительно простой метод защиты, применимый как в открытом грунте, так и в теплицах, особенно на небольших участках. Агроткань можно укладывать прямо на растения или натягивать на легкие каркасы. Для защиты также подходят воздушные миксеры, обеспечивающие циркуляцию теплого воздуха к земле. Этот метод широко применяется в Польше и набирает популярность в Латвии.

Ассоциация Zemnieku saeima - это общественная организация фермеров, основанная в 1999 году. В нее входят 826 хозяйств из всех регионов Латвии - как малых, так и крупных. В общей сложности члены ассоциации обрабатывают более 500 000 гектаров сельхозугодий и обеспечивают рабочие места более чем 6000 сотрудникам.