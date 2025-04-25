В Эстонии изменят наказания за провоз через границу денег и санкционных товаров

Если сумма превышает 10 000 евро, деяния носят повторяющийся характер или совершаются группой лиц, то они будут подлежать уголовному наказанию.

"Более обширной целью санкций является защита мира на международном уровне. MTA, как лицо, применяющее санкции, занимает важную роль в обеспечении безопасности; поскольку ресурсы, необходимые для войны, пытаются доставлять ежедневно как в Россию, так и из России в Европейский союз, но теперь таможенники получили более эффективные рычаги для предотвращения этого", – сказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента (MTA) Райго Ууккиви.

Если ранее санкционные нарушения подлежали рассмотрению только в уголовном порядке, то теперь законодатель позволяет это делать в рамках производства по делу о проступках, причём стоимость этих нарушений составляет менее 10 000 евро. Штраф до 2400 евро или арест предусмотрен в качестве наказания за проступки для физических лиц, а для юридических лиц – до 400 000 евро. Помимо этого, MTA получает право конфисковать товары в рамках ускоренного производства. Совершение проступка повторно считается уголовным преступлением.

Тюремное заключение сроком до 6 лет предусматривается в качестве наказания для физических лиц за преступления, связанные с перевозкой наличных денег и товаров, попавших под санкции, а для юридических лиц – денежное наказание в размере до 40 000 000 евро. Если до сих пор санкционные нарушения были наказуемы только в том случае, если они были совершены умышленно, то с 27 апреля будут наказывать за действия, совершенные по неосторожности (легкомыслию или небрежности).

Отдел таможенного контроля MTA будет вести производства о проступках, касающихся санкционных нарушений, а его следственный отдел будет рассматривать преступления, совершенные в этой сфере.

В MTA напоминают, что перед тем, как пересекать границу, необходимо очень внимательно ознакомиться с действующими запретами и ограничениями для того, чтобы не брать с собой запрещенные товары. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте MTA или по телефону службы поддержки клиентов по таможенным вопросам.