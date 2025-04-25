Видео При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант РФ

В подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет России в пятницу, 25 апреля.

Причиной взрыва стало сработавшее взрывное устройство, сообщили в оперативных службах. "На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу", - рассказал собеседник ТАСС. Погибший в момент взрыва, выйдя из подъезда, проходил мимо автомобиля.

По данным СК, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Следственный комитет России в связи со взрывом автомобиля возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ" (ст.105, ст.222.1 УК РФ).

BREAKING: Ukraine has staged a terrorist bombing to assassinate a Russian general in Moscow, coinciding with Steve Witkoff’s visit to the Kremlin. pic.twitter.com/g6isOsDNfx — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 25, 2025

Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба, в 2021 году Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. По данным Telegram-каналов, он проживал в доме, во дворе которого произошел взрыв. Этот дом на бульваре Нестерова был построен в 2010 году в микрорайоне Авиаторов, который был запланирован как квартал для военных пенсионеров, отмечает издание "Агентство".

В России и на захваченных Россией территориях регулярно происходят покушения на российских военных и чиновников. Украинские спецслужбы никогда не брали на себя ответственность за них, но иногда подтверждали свою причастность через источники в СМИ.