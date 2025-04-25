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Предупреждают о мошеннических сообщениях от имени eParaksts

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Телефон Фото: Tero Vesalainen/Shuterstock

Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) предупреждает о мошенниках, которые рассылают мошеннические текстовые сообщения от имени портала eParaksts и Гарантийного фонда алиментов, сообщает LVRTC.

СМС-сообщения содержат ссылку, создающую впечатление, что это адрес электронной службы Государственного агентства социального страхования (VSAA).

LVRTC указывает, что цель этих сообщений в настоящее время неизвестна, однако центр настоятельно призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не предоставлять какую-либо личную информацию.

При этом в LVRTC подчеркивают, что при уведомлении клиентов учреждение не включает в сообщения ссылки для совершения каких-либо действий.

LVRTC является основным оператором наземной сети вещания радио- и телепрограмм в стране. LVRTC управляет принадлежащими государству акциями оператора мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons (LMT).

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