Трамп: Крым останется за Россией

Трамп добавил, что аннексия Крыма произошла при президенте США Бараке Обаме. "Обама был тем, кто отдал Крым. Это не Трамп отдал его. Был бы Крым отдан в мое время, как это случилось при Обаме? Нет, этого никогда бы не произошло. Если бы я был президентом, этого бы не случилось", - заявил Трамп.

Журналист также попросил Трампа прокомментировать его собственное обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после возвращения в Белый дом. Трамп ответил, что немного преувеличил, чтобы подчеркнуть мысль о том, что он способен прекратить войну.

​На вопрос о том, возможен ли мир, пока у власти в России находится Владимир Путин, Трамп ответил утвердительно.