Трамп: Крым останется за Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России и это знают все, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп добавил, что аннексия Крыма произошла при президенте США Бараке Обаме. "Обама был тем, кто отдал Крым. Это не Трамп отдал его. Был бы Крым отдан в мое время, как это случилось при Обаме? Нет, этого никогда бы не произошло. Если бы я был президентом, этого бы не случилось", - заявил Трамп.
Журналист также попросил Трампа прокомментировать его собственное обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после возвращения в Белый дом. Трамп ответил, что немного преувеличил, чтобы подчеркнуть мысль о том, что он способен прекратить войну.
На вопрос о том, возможен ли мир, пока у власти в России находится Владимир Путин, Трамп ответил утвердительно.
"Да, я думаю, что Путин это сделает. (...) И я думаю, что я единственный, кто может об этом договориться. И я думаю, что мы прошли долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой сможет добиться такого соглашения", - заявил он.
Журналист Time также спросил президента США, считает ли он возможным мир, пока пост президента Украины занимает Зеленский. Трамп ответил на этот вопрос также утвердительно. "Да, я так думаю. Он теперь президент, и я думаю, что мы достигнем соглашения", - сказал Трамп.
На вопрос о том, не следует ли Украине отказаться от надежды когда-либо войти в НАТО, американский лидер ответил, что вступление Украины в альянс нереально.
"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут присоединиться к НАТО. Я думаю, что именно это (...) стало причиной начала войны, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не было разговоров, было бы гораздо более вероятно, что она бы не началась", - считает Трамп.
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