Улицу Элизабетес в Риге тоже переименуют? Комментирует Центр госязыка

Директор Центра госязыка Инесе Мухка отмечает, что центр лишь оценивает представленные и предложенные названия и дает заключение о том, соответствует ли предложенное название постановлению Кабинета министров № 50 "Правила информации о географических названиях". Если предложение соответствует правилам, у центра нет оснований для возражений против переименования. Но решение о том, какую улицу переименовать и стоит ли вообще менять ее название, принимает муниципалитет.

При этом, как отметили в центре, предложения о переименовании улиц чаще всего поступают от муниципальных чиновников, жителей или неправительственных организаций.

Центр отмечает, что предлагаемое название улицы должно вписываться в культурную среду Латвии и способствовать сохранению и развитию ее ценностей, соответствовать традициям латышского языка и истории Латвии, а также хорошим манерам.

Ранее в СМИ появилась информация, что специалисты центра признали название улицы Элизабетес не соответствующим ценностям Латвии и якобы одобрили инициативу о переименовании ее в улицу Берты Пипини.

Берта Пипиня - латвийская журналистка, писатель и политик, депутат Рижской думы и 4-го Сейма. В 1941 году она была депортирована в Сибирь и там пропала без вести.

Стоит отметить, что в начале апреля комитет по развитию города Рижской думы поддержал переименование девяти улиц и присвоил имя Берты Пипини участку между улицей Краста и Даугавой недалеко от съезда с Островного моста.

Улица Элизабетес названа в честь жены российского императора Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны.