Ср, 30.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Три человека погибли в Испании из-за блэкаута

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Reuters/ScanPix

По меньшей мере три человека погибли в Испании в результате широкомасштабного отключения электричества, начавшегося в понедельник, 28 апреля, сообщают местные СМИ.

Три члена семьи умерли от отравления угарным газом в городе Табоадела в автономной области Галисия на северо-западе Испании, сообщили региональная газета La Voz de Galicia и информационное агентство Europa Press со ссылкой на полицию.

Погибшими оказались супружеская пара в возрасте 81 и 77 лет и их 56-летний сын.

Старший член семьи нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких. Когда отключилось электричество, был включен аварийный генератор, работающий на бензине, но его выхлопные газы незаметно распространились по дому.

Во вторник электроснабжение в Испании и Португалии было в основном восстановлено, но до сих пор продолжается расследование причин отключения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх