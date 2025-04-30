Три человека погибли в Испании из-за блэкаута

Три члена семьи умерли от отравления угарным газом в городе Табоадела в автономной области Галисия на северо-западе Испании, сообщили региональная газета La Voz de Galicia и информационное агентство Europa Press со ссылкой на полицию.

Погибшими оказались супружеская пара в возрасте 81 и 77 лет и их 56-летний сын.

Старший член семьи нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких. Когда отключилось электричество, был включен аварийный генератор, работающий на бензине, но его выхлопные газы незаметно распространились по дому.

Во вторник электроснабжение в Испании и Португалии было в основном восстановлено, но до сих пор продолжается расследование причин отключения.