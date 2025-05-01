Рыбаков призывают быть осторожными рядом с линиями электропередачи

Если обнаружена опасная ситуация вблизи линий электропередачи или других электросетевых объектов, жителей призываются немедленно сообщить об этом в Государственную службу пожарной и спасательной службы по номеру 112 или оператору Sadales tīkls по бесплатному номеру 8404. Если в результате опасной ситуации пострадал человек, необходимо также вызвать службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или 112.

Подходить к пострадавшему от удара током опасно - ток может поразить и спасателя. Оказывать первую помощь можно только после того, как экстренные службы отключат напряжение на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 мая, завершился запрет на рыбалку с лодок и других плавсредств, введенный на время нереста, и начинается сезон ловли щуки на спиннинг.