Рыбаков призывают быть осторожными рядом с линиями электропередачи

В сезон ловли рыбы важно помнить о правилах безопасности вблизи воздушных линий электропередачи, так как как удилище, так и леска могут содержать токопроводящие элементы, предупреждает оператор электросети AS Sadales tīkls.
Компания подчеркивает, что при случайном касании удочкой электролинии человек может получить удар током, способный вызвать опасные для жизни ожоги и повреждения внутренних органов.
Перед началом рыбалки всегда следует обратить внимание, нет ли над водоемом или поблизости воздушных линий электропередачи, и оценить расстояние, чтобы избежать касания проводов удилищем или леской. Особенно внимательным следует быть при использовании удилищ длиной более трех метров, подчеркивают в Sadales tīkls.
В компании отмечают, что в обществе распространено ошибочное мнение, будто любые резиновые сапоги и перчатки полностью защищают от удара током. На самом деле такими свойствами обладает только специализированное снаряжение электромонтеров.
Сила и распространение электрического тока зависят от факторов окружающей среды, таких как влажность воздуха, контакт с водой и землей. Поэтому резиновые сапоги не гарантируют безопасность - в условиях повышенной влажности ток может пробить изоляцию, объясняют в Sadales tīkls.
Компания время от времени регистрирует случаи электротравм, полученных при касании удочками воздушных линий. Так, в 2021 году 30-летний мужчина во время рыбалки случайно задел электропровод, когда леска обвилась вокруг нижнего провода линии, и скончался от полученной травмы.
Если обнаружена опасная ситуация вблизи линий электропередачи или других электросетевых объектов, жителей призываются немедленно сообщить об этом в Государственную службу пожарной и спасательной службы по номеру 112 или оператору Sadales tīkls по бесплатному номеру 8404. Если в результате опасной ситуации пострадал человек, необходимо также вызвать службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или 112.
Подходить к пострадавшему от удара током опасно - ток может поразить и спасателя. Оказывать первую помощь можно только после того, как экстренные службы отключат напряжение на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что сегодня, 1 мая, завершился запрет на рыбалку с лодок и других плавсредств, введенный на время нереста, и начинается сезон ловли щуки на спиннинг.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!