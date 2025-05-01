Разрешение на вырубку особо ценного дерева: чиновница оштрафована на 55 тыс. евро

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, Верховный суд отказался возбуждать производство по этому делу, в результате чего вступил в силу приговор Видземского окружного суда.

В январе 2021 года обвиняемая, будучи государственным должностным лицом, не убедившись, что особо ценное дерево - сосна обыкновенная - является природным памятником государственного значения и подлежит охране, а также не соблюдая установленный порядок, подготовила разрешение на вырубку дерева в Салацгривском крае для одной религиозной организации.

После получения разрешения организация спилила дерево, причинив ущерб окружающей среде на сумму 55 000 евро, вызвав негативные изменения в характерном ландшафте и культурно-исторической среде.

9 февраля 2024 года суд Видземский районный суд оправдал обвиняемую. Однако прокурор и Управление охраны природы подали апелляционную жалобу. В конце того же года суд отменил оправдательный приговор. Впоследствии обвиняемая обжаловала решение окружного суда в Верховном суде.