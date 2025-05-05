Украинские силы в ночь на понедельник сбили менее половины российских дронов

В ночь на понедельник Россия атаковала Украину 116 ударными дронами и имитацией дронов, 42 из них были сбиты, а 21 дрон не достиг цели, сообщает ВВС со ссылкой на воздушные силы Украины.
По Сумской области также был нанесен удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/КН-23".
В результате ударов пострадала Сумская и Донецкая области.
В Сумской области комбинированный удар более десяти беспилотников и двух баллистических ракет пришелся на Конотоп, в результате чего был уничтожен объект инфраструктуры города. По словам мэра города Артема Семенихина, никто не пострадал.
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