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Украинские силы в ночь на понедельник сбили менее половины российских дронов

После ночной атаки на Киев. 4 мая 2025 года
После ночной атаки на Киев. 4 мая 2025 года Фото: AFP/SCANPIX

В ночь на понедельник Россия атаковала Украину 116 ударными дронами и имитацией дронов, 42 из них были сбиты, а 21 дрон не достиг цели, сообщает ВВС со ссылкой на воздушные силы Украины.

По Сумской области также был нанесен удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/КН-23".

В результате ударов пострадала Сумская и Донецкая области.

В Сумской области комбинированный удар более десяти беспилотников и двух баллистических ракет пришелся на Конотоп, в результате чего был уничтожен объект инфраструктуры города. По словам мэра города Артема Семенихина, никто не пострадал.

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