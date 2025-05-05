Фото, Видео В финале "Битвы хоров" титул самого звучного хора завоевал хор из Талси

Вечером в воскресенье, 4 мая, ярким, эмоционально насыщенным и музыкально впечатляющим финалом завершилось шоу "Битва хоров" (Koru kari). За победу боролись два сильных хора - Рижский янтарный хор и Талсинский белый хор. Главный приз - 10 тысяч евро - завоевал Талсинский белый хор под руководством Маркуса Ривы.
Выигранную сумму хор пожертвует Центру развития семей и детей Brīnumiņš.
В финале каждый хор исполнил одну новую и одну уже звучавшую ранее композицию. Продуманные выступления оценивало привычное жюри - дирижер Янис Озолс, телеведущая Яна Дулевска, а также приглашенный член жюри - певец Атис Аузанс, победитель первого сезона Koru kari с хором из Даугавпилса.
Для финала хор из Талси выбрал проникновенную песню Мирдзы Зивере Mātes karogs ("Материнский флаг").
После выступления Янис Озолс отметил, что попадание хора в финал полностью заслужено - коллектив много работал, прислушивался к критике, стремился совершенствоваться и поражал разнообразием музыкальных номеров.
Во втором номере хор удивил зрителей песней Nārnija латвийской группы Olas, к выступлению присоединились также хормейстер и хореограф коллектива.
В этот вечер на сцену также вернулись хоры, которые ранее покинули шоу - они вновь порадовали публику попурри из песен, исполненных во время проекта, а в финале объединились с финалистами в трогательной общей песне.
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