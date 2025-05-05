Видео Утонувшего в Даугаве рыбака не могут найти уже пятые сутки

В Даугаве и на ее берегах уже пятый день родственникам не удается найти тело, предположительно утонувшего, Яниса Гайлитиса, сообщает программа LTV Panorāma.
Когда перевернулась лодка, к берегу смогли выбраться только двое из трех рыбаков.
"Муж моей свекрови схватил жилет и поплыл к берегу. А мой муж сказал - я поплыву к берегу, у него не было жилета. Он ушел под воду прямо у него на глазах. Это было где-то посередине Даугавы", - рассказала Лаура Гайлите, жена пропавшего рыбака.
В поисках участвуют как добровольцы, которые прочесывают берега реки, так и спасатели, которые работают в воде.
Спасатели напоминают: эта трагедия - напоминание о том, насколько важно использовать спасательные жилеты, так как течение реки может быть непредсказуемым.
Семья просит обратить внимание на Даугаву и ее берега, помочь в поисках, а также сообщать в полицию, если вода выбросит тело их близкого.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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