Видео Утонувшего в Даугаве рыбака не могут найти уже пятые сутки

Когда перевернулась лодка, к берегу смогли выбраться только двое из трех рыбаков.

"Муж моей свекрови схватил жилет и поплыл к берегу. А мой муж сказал - я поплыву к берегу, у него не было жилета. Он ушел под воду прямо у него на глазах. Это было где-то посередине Даугавы", - рассказала Лаура Гайлите, жена пропавшего рыбака.

В поисках участвуют как добровольцы, которые прочесывают берега реки, так и спасатели, которые работают в воде.

Спасатели напоминают: эта трагедия - напоминание о том, насколько важно использовать спасательные жилеты, так как течение реки может быть непредсказуемым.

Семья просит обратить внимание на Даугаву и ее берега, помочь в поисках, а также сообщать в полицию, если вода выбросит тело их близкого.

Видео: Сюжет программы Panorāma