Куда девать старый шифер? Владельцы надеются на господдержку

Латвийцы ищут незаконные обходные пути

Жители нередко находят дешевые, но незаконные решения: зарывают шифер в землю или дробят его для использования в дорожном покрытии. За это грозят штрафы - от 70 до 700 евро для частных лиц и от 280 до 1400 евро для юридических, плюс плата за уборку и утилизацию. Однако, несмотря на это, госслужбы фиксируют все больше случаев незаконного сброса асбеста.

"Если смотреть по последним двум годам: в 2023 году - около 100 случаев, в 2024-м - уже 140. Тенденция растущая", - отмечает представитель Государственной службы охраны окружающей среды Элмар Ясинскис.

Земледельцы надеются на помощь государства

Особенно остро проблему ощущают фермеры Добельского края, которым после урагана в августе 2023 года пришлось заменить почти все шиферные крыши. Тогда местные власти и государство временно позволили бесплатно сдавать поврежденный градом шифер, но из-за других забот не все успели этим воспользоваться.

В прошлом году Министерство климата и энергетики запустило пилотный проект, в рамках которого малообеспеченные и многодетные семьи могли бесплатно сдать до 3 тонн шифера. Понимая, что проблема актуальна, в этом году планируется повтор проекта с бюджетом в 300 000 евро.

"Конечно, этих денег не хватит, чтобы решить проблему полностью, но мы рассчитываем, что программа будет многолетней. Первым шагом в этом году снова станут малообеспеченные и многодетные семьи", - пояснили в Министерстве климата и энергетики.

Государственная программа по приему шифера может начаться летом. Если интерес окажется достаточным, ее планируют продолжить и в последующие годы, расширяя круг получателей помощи.