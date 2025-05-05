Куда девать старый шифер? Владельцы надеются на господдержку

По официальным оценкам, как минимум 1 миллион тонн кровельного материала в Латвии до сих пор покрыт шифером, содержащим асбест. На самом деле его может быть еще больше, ведь в статистику не включены груды шифера, лежащие на земле, в сараях или просто брошенные во дворах. При замене кровли или во время весенних субботников для многих встает актуальный вопрос - как легально и экологично избавиться от старого шифера, ведь его утилизация - дело не из дешевых. Поэтому государство готовит новую программу поддержки, сообщает портал Lsm.lv.
Почти на каждом частном хозяйстве в Латвии можно найти кучу асбестового шифера. В лучшем случае - он еще служит крышей для какого-нибудь сарая, в худшем - просто лежит под открытым небом. Все потому, что избавиться от него сложно.
Старый шифер с асбестом нельзя выбрасывать в бытовой мусор или вместе с обычными строительными отходами, ведь асбест, попадая в легкие, увеличивает риск развития опухолей и заболеваний дыхательных путей.
Шифер, который лежит на крыше или в укромном месте, вреда не причиняет, но при его перемещении, сломе или дроблении в воздух поднимается пыль, которую можно случайно вдохнуть.
Утилизация - дорогое удовольствие
Правильный способ избавиться от старого шифера - упаковать его в специальные строительные мешки и отвезти в полигон, принимающий опасные отходы. Но это - недешевое решение.
"Наша цена - 550 евро без PVN за тонну. Сюда входят расходы на транспортировку, временное хранение, упаковку и соблюдение всех требований", - рассказывает директор по продажам предприятия по утилизации опасных отходов BAO Нормунд.
Можно найти полигоны с более низкими ценами, но даже они для многих будут не по карману. Переработка асбестового шифера пока экономически невыгодна, поэтому все, что можно - это просто хранить его на полигонах в особых условиях.
Латвийцы ищут незаконные обходные пути
Жители нередко находят дешевые, но незаконные решения: зарывают шифер в землю или дробят его для использования в дорожном покрытии. За это грозят штрафы - от 70 до 700 евро для частных лиц и от 280 до 1400 евро для юридических, плюс плата за уборку и утилизацию. Однако, несмотря на это, госслужбы фиксируют все больше случаев незаконного сброса асбеста.
"Если смотреть по последним двум годам: в 2023 году - около 100 случаев, в 2024-м - уже 140. Тенденция растущая", - отмечает представитель Государственной службы охраны окружающей среды Элмар Ясинскис.
Земледельцы надеются на помощь государства
Особенно остро проблему ощущают фермеры Добельского края, которым после урагана в августе 2023 года пришлось заменить почти все шиферные крыши. Тогда местные власти и государство временно позволили бесплатно сдавать поврежденный градом шифер, но из-за других забот не все успели этим воспользоваться.
В прошлом году Министерство климата и энергетики запустило пилотный проект, в рамках которого малообеспеченные и многодетные семьи могли бесплатно сдать до 3 тонн шифера. Понимая, что проблема актуальна, в этом году планируется повтор проекта с бюджетом в 300 000 евро.
"Конечно, этих денег не хватит, чтобы решить проблему полностью, но мы рассчитываем, что программа будет многолетней. Первым шагом в этом году снова станут малообеспеченные и многодетные семьи", - пояснили в Министерстве климата и энергетики.
Государственная программа по приему шифера может начаться летом. Если интерес окажется достаточным, ее планируют продолжить и в последующие годы, расширяя круг получателей помощи.
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