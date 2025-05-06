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Концерт Леди Гаги собрал рекордное количество зрителей, побив рекорд Мадонны

Фото статьи
Фото: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу вечером посетили более двух миллионов человек.

Концерт оплатил муниципалитет Рио-де-Жанейро, надеясь, что он поможет оживить экономику города.

Это самый большой концерт, который когда-либо давала артистка, и он является частью тура Леди Гаги в поддержку ее восьмого альбома Mayhem.

Люди начали собираться рано утром, образуя длинные очереди, чтобы попасть в пляжную зону, где состоится концерт.

Безопасность обеспечивали около 5000 полицейских, а посетителям концерта пришлось проходить через металлодетекторы. Власти также использовали беспилотники и камеры распознавания лиц, чтобы помочь полиции во время этого масштабного мероприятия.

В прошлом году на пляже Копакабана выступала американская поп-звезда Мадонна. Концерт также оплатил город Рио-де-Жанейро. Концерт Мадонны посетили около 1,6 миллиона зрителей.

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