ФОТО Смольянинов, PALÚ и другие звезды на презентации нового музыкального шоу

6 мая в Splendid Palace прошла презентация нового музыкального ток-шоу под названием +371dB. Смотрите, как это было!
В этот вечер на сцену поднялись Эдгар Карклиньш (участник шоу X Faktors), Катрине Лукин (участница Supernova), Оскар Миллер (участник Supernova и X Faktors, лидер группы Rock’n’Berries), музыкант Павел Фомкин, Гунтис Нуржа (солист группы Laika upe), PALÚ (участница X Faktors, Ir talants и Supernova), а также популярный исполнитель Микс Дукурс.
Среди гостей мероприятия можно было заметить продюсера Екатерину Ланскую, российского актера Артура Смольянинова, эксперта по стилю и имиджу Викторию Полецких, DJ Exese, радиоведущую Наталью Горбачеву, модель Анастасию Алексеевскую, блогера Anny Minai, певицу Mar Li и многих других.