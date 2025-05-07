Видео СМИ: глава Straujupīte ранее уже был судим за насилие

Руководитель развития компании Straujupīte, торгующей топливом, Оскар Зейза задержан и подозревается в совершении сексуализированного насилия. Суд избрал ему меру пресечения - заключение под стражу. Есть подозрения, что он ранее мог совершать действия подобного характера, в результате чего другая женщина получила телесные повреждения, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения (LTV).
Зейза был задержан 28 апреля. СМИ ранее уже удалось выяснить, что задержан именно он.
Полиция это не подтверждает и причастных лиц не раскрывает. Но сообщает, что в конкретную дату "начат уголовный процесс в связи с возможными преступными действиями, направленными против нравственности и половой неприкосновенности лица".
Аккаунты Straujupīte в социальных сетях сейчас неактивны, отключены и возможности комментирования. Компания сейчас воздерживается от каких-либо публичных комментариев. Сотрудничество с предприятием прекратил ранее тесный партнер по улучшению имиджа предприятия - Эдгар Айварс. Он обосновал это "этическими соображениями".
После обнародования этой информации в социальных сетях появились и различные публикации о возможных других преступлениях, совершенных Оскаром Зейзой.
Адвокат Нормунд Шлитке опубликовал снимки со своей клиенткой, которая несколько лет назад пережила нападение Оскара Зейзы.
"Была травма в оболочке мозга так далеко, что мозговая жидкость текла", - рассказал Шлитке передаче Panorāma.
Тогда в 2022 году дело было прекращено, прокуратура в суд его не направляла. Оскар Зейза свою вину признал полностью, заплатил компенсацию ущерба - 148 евро и 50 центов.
Еще в распоряжении LTV есть информация о закрытом уголовном процессе, в котором Оскара Зейзу просили признать потерпевшим - насилие было направлено против него. Однако пострадавшая от руки Зейзы Вероника пересказала события по-другому.
Видео: Сюжет программы Panorāma!
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