Видео СМИ: глава Straujupīte ранее уже был судим за насилие

Зейза был задержан 28 апреля. СМИ ранее уже удалось выяснить, что задержан именно он.

Полиция это не подтверждает и причастных лиц не раскрывает. Но сообщает, что в конкретную дату "начат уголовный процесс в связи с возможными преступными действиями, направленными против нравственности и половой неприкосновенности лица".

Аккаунты Straujupīte в социальных сетях сейчас неактивны, отключены и возможности комментирования. Компания сейчас воздерживается от каких-либо публичных комментариев. Сотрудничество с предприятием прекратил ранее тесный партнер по улучшению имиджа предприятия - Эдгар Айварс. Он обосновал это "этическими соображениями".

После обнародования этой информации в социальных сетях появились и различные публикации о возможных других преступлениях, совершенных Оскаром Зейзой.

Адвокат Нормунд Шлитке опубликовал снимки со своей клиенткой, которая несколько лет назад пережила нападение Оскара Зейзы.

"Была травма в оболочке мозга так далеко, что мозговая жидкость текла", - рассказал Шлитке передаче Panorāma.

Тогда в 2022 году дело было прекращено, прокуратура в суд его не направляла. Оскар Зейза свою вину признал полностью, заплатил компенсацию ущерба - 148 евро и 50 центов.

Еще в распоряжении LTV есть информация о закрытом уголовном процессе, в котором Оскара Зейзу просили признать потерпевшим - насилие было направлено против него. Однако пострадавшая от руки Зейзы Вероника пересказала события по-другому.

Видео: Сюжет программы Panorāma!