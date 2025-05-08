78 лет конфликта. Как Индия и Пакистан воюют за Кашмир

1 января 1949 года в соответствии с резолюцией ООН вступило в силу перемирие. Через полгода Индия и Пакистан подписали соглашение о линии прекращения огня. Кашмир оказался разделен на две части: примерно 60% территории перешли под контроль Индии, 40% — Пакистана.

Предполагалось, что разделительная линия будет временной и окончательно определится в результате политического урегулирования. Как это часто бывает, временное решение затянулось на десятилетия.

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Вторая индо-пакистанская война (1965)

Вооруженные представители племен провинции Вазиристан сражались с индийской армией во время войны 1965 года Фото: Getty Images

В марте 1948 года временную администрацию Джамму и Кашмира под контролем Индии возглавил тот самый шейх Абдулла — мусульманин и главный противник махараджи. Для Индии это было мудрым решением: поставив мусульманина фактическим правителем проблемного региона, Дели подчеркивал многонациональный и мультирелигиозный характер Кашмира, отвергая тем самым обвинения Пакистана в оккупации.

Впрочем, через пять лет дружбе Неру и шейха Абдуллы пришел конец: против шейха завели дело о заговоре и обвинили в сепаратизме. Он вышел на свободу только в 1964 году, а потом снова попал в тюрьму на три года.

В 1965 году обстановка опять накалилась. Весной произошли столкновения между индийскими и пакистанскими военными из-за пустынной территории на границе. А летом Пакистан начал проводить диверсионные операции в индийской части Кашмира. В ответ индийская армия вторглась в Азад-Кашмир — самую южную часть подконтрольной Пакистану территории региона.