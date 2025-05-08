Ринкевич: нельзя стирать память о чуме нацизма и сталинизма

Президент подчеркнул, что в этот день необходимо выразить благодарность всем, кто сражался против нацизма и победил его.

"Призываю помнить и чтить жертвы - миллионы людей, чьи жизни были пожертвованы ради того, чтобы остановить в мире чуму двух преступных режимов - нацизма и сталинизма. Это особенно важно ради будущих поколений", - сказал Ринкевич.

Он напомнил, что окончание Второй мировой войны и капитуляция нацистской Германии для большинства западных стран означали возвращение свободы и демократии, однако для Латвии, Литвы, Эстонии и других стран Центральной и Восточной Европы это стало началом новой тирании, только под сапогом оккупации тоталитарной империи сталинизма - Советского Союза.

"Мы были стерты с карты Европы", - сказал Ринкевич.

Президент отметил, что многие европейские страны смогли полноценно вернуть и восстановить свою независимость лишь в последнем десятилетии 20-го века, но 21-й век не принес Европе мира, потому что для России как правопреемницы Советского Союза свобода, независимость, демократия и мир в других странах не представляют ценности. Россия стремится переписать и свою историю, и историю всей Европы, избирательно проводя ее ревизию, манипулируя общей исторической памятью Европы и ценностями демократических государств.

По словам Ринкевича, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны особенно важно напоминать о тех событиях молодому поколению, чтобы не допустить возрождения тоталитарных идеологий в Европе и в других регионах мира.

"Мы не должны допустить оправдания преступлений нацизма, коммунизма и проявлений антисемитизма в любой форме", - подчеркнул президент.