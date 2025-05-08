Киев назвал объявленное Путиным перемирие фарсом

"Только что я общался с военным командованием Украины, которое сообщило мне об обстановке на линии фронта.

Как и ожидалось, путинское "парадное перемирие" оказалось полным фарсом", - написал Сибига в соцсети X.

"Наши военные данные свидетельствуют, что вопреки заявлениям Путина российские войска продолжают наносить удары по всей линии фронта", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что с полуночи и до полудня "российская сторона совершила 734 нарушения объявленного перемирия и провела 63 наступательные операции, из которых 23 продолжаются и сейчас".

"Зафиксировано 586 атак на позиции наших войск, 464 из которых - с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с использованием беспилотников типа FPV; 10 авиаударов, в ходе которых были применены 16 управляемых авиабомб", - уточнил украинский чиновник.

Ранее вооруженные силы Украины сообщили об обстрелах в Сумской области и продолжающихся боях на линии фронта в Донбассе, хотя признали, что противник стал "менее активным".