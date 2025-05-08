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Киев назвал объявленное Путиным перемирие фарсом

Москва, украшенная символом Z к годовщине победы над нацистской Германией
Москва, украшенная символом Z к годовщине победы над нацистской Германией Фото: SIPA/Scanpix

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным прекращение огня является фарсом, заявил в четверг заместитель главы офиса президента Украины, курирующий внешнюю политику, Андрей Сибига.

"Только что я общался с военным командованием Украины, которое сообщило мне об обстановке на линии фронта. 

Как и ожидалось, путинское "парадное перемирие" оказалось полным фарсом", - написал Сибига в соцсети X.

"Наши военные данные свидетельствуют, что вопреки заявлениям Путина российские войска продолжают наносить удары по всей линии фронта", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что с полуночи и до полудня "российская сторона совершила 734 нарушения объявленного перемирия и провела 63 наступательные операции, из которых 23 продолжаются и сейчас".

"Зафиксировано 586 атак на позиции наших войск, 464 из которых - с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с использованием беспилотников типа FPV; 10 авиаударов, в ходе которых были применены 16 управляемых авиабомб", - уточнил украинский чиновник.

Ранее вооруженные силы Украины сообщили об обстрелах в Сумской области и продолжающихся боях на линии фронта в Донбассе, хотя признали, что противник стал "менее активным".

"Мы адекватно отвечаем на все нападения и оперативно передаем подробную информацию о нарушениях перемирия со стороны России нашим партнерам из США, Евросоюза и других европейских стран", - указал Сибига.

"Мы не позволим Путину обмануть кого-либо, если он даже не способен держать собственное слово", - подчеркнул он.

"Украина по-прежнему готова соблюдать полноценное прекращение огня на срок не менее 30 дней", - напомнил Сибига.

Как сообщалось ранее, Кремль предложил и затем объявил прекращение огня с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 3 мая отверг это предложение Путина, назвав его театральной постановкой. Зеленский тогда заявил, что Украина "не собирается играть в игры и создавать комфортную атмосферу, чтобы Путин смог выйти из изоляции 9 мая", когда в Москву приедут некоторые иностранные лидеры для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией.

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