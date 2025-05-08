Эгоистичное предложение: зачем России понадобилось трехдневное перемирие

На вопрос о том, сможет ли понять это президент США Дональд Трамп, Ростокс отметил, что за последние месяцы российская сторона примерно осознала, чего от нее ждут Соединенные Штаты - жеста доброй воли. Он охарактеризовал нынешнее предложение Москвы как достаточно эгоистичное: с одной стороны, Кремлю хотелось бы спокойно отпраздновать 9 мая, а с другой - не ударить в грязь лицом перед высокопоставленными гостями, планирующими прибыть в Россию на эти мероприятия.

Отвечая на вопрос, могут ли Соединенные Штаты отказаться от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной в свете отсутствия значимого прогресса, директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований отметил, что такой сценарий вполне реален. При этом Ростокс подчеркнул, что помимо США на данный момент никто не сможет взять на себя эту роль, поэтому, по его оценке, конфликт между Россией и Украиной продолжится и дальше.

Ранее агентство LETA сообщало, что 28 апреля глава кремлевского режима Владимир Путин объявил одностороннее прекращение огня на период с 8 по 10 мая, чтобы отметить 80-ю годовщину победы СССР в так называемой Великой Отечественной войне. Украина, в свою очередь, предложила немедленное и длительное прекращение огня.

В своем заявлении Москва отметила, что ожидает аналогичного приказа от Киева, угрожая в противном случае возобновить боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский ещё 3 мая отверг путинское предложение, назвав его "театральной постановкой". Зеленский заявил, что Украина "не будет участвовать в играх и создавать комфортную атмосферу, которая позволила бы Путину выйти из международной изоляции 9 мая", когда в Москву приедут несколько иностранных лидеров, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы Советского Союза над нацистской Германией.