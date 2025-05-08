Сейм поддержал отказ от русского языка как второго иностранного в школах

Депутаты Сейма в четверг, 8 мая, в первом чтении поддержали поправки к Закону об образовании, предусматривающие отказ от изучения русского языка как второго иностранного в учреждениях среднего образования.
Эти поправки рассматриваются в срочном порядке.
Предлагаемые изменения предусматривают, что учащиеся, поступающие в учебные заведения общего среднего, профессионального среднего и профессионально-технического образования в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах, смогут отказаться от изучения русского языка, если образовательное учреждение предложит им вместо него другой иностранный язык.
Кроме того, поправки предусматривают, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с самим учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка не позднее 1 сентября 2025 года.
Как говорится в аннотации к законопроекту, данные изменения необходимы для перехода всей образовательной системы на изучение официальных языков Европейского Союза.
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