Сейм поддержал отказ от русского языка как второго иностранного в школах

Эти поправки рассматриваются в срочном порядке.

Предлагаемые изменения предусматривают, что учащиеся, поступающие в учебные заведения общего среднего, профессионального среднего и профессионально-технического образования в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах, смогут отказаться от изучения русского языка, если образовательное учреждение предложит им вместо него другой иностранный язык.

Кроме того, поправки предусматривают, что учредитель образовательного учреждения в сотрудничестве с самим учреждением должен обеспечить возможность изучения другого иностранного языка не позднее 1 сентября 2025 года.

Как говорится в аннотации к законопроекту, данные изменения необходимы для перехода всей образовательной системы на изучение официальных языков Европейского Союза.