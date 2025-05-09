Зеленский о роли Украины в победе во Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, продолжает называть Киев "нацистским режимом", который он стремится "свергнуть".

Победа над нацизмом не принадлежит России целиком

Киев неоднократно обвинял Москву в политическом присвоении победы Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году и в том, что она делает вид, будто Россия достигла этого успеха в одиночку. "В той войне у нас не было тыла - вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадал каждый город, село, каждый дом и каждая семья. И мы не отдаем эту память новому, российскому нацизму, так же как не отдаем ему свое настоящее", - написал Зеленский в Telegram в тот же день позднее.

Между тем американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе объявил 8 мая Днем Победы и в США, поскольку, по его мнению, его страна "сделала гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победы во Второй мировой войне".

Утром 8 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил роль США в освобождении Европы от диктатуры Адольфа Гитлера. "Без США у Москвы не было бы ресурсов. Без Украины - не было бы армии. Без Британии - Гитлер не отвлекался бы на Запад. Миф о "самостоятельной победе СССР" и русских - это политическая конструкция, созданная для утверждения поствоенного гегемонизма Москвы", - написал он в Telegram.