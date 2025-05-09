Зеленский о роли Украины в победе во Второй мировой войне

Украинский президент Владимир Зеленский прошелся с видеокамерой по Крещатику и отметил роль Киева в победе над нацистской Германией 80 лет назад, проведя параллели с идущей сегодня агрессивной войной РФ против Украины.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул вклад Украины в освобождение Европы от нацизма, проведя параллели с агрессивной войной России против его страны, которая продолжается уже четвертый год. В четверг, 8 мая, в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе Зеленский прошелся с камерой по центральной киевской улице Крещатику и записал свое видеообращение.
Украинский президент назвал "сектой под названием "можем повторить"" предстоящий на следующий день в Москве Парад Победы. "Вы повторили. Повторили все это зло. Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, и о блокаде Ленинграда будут говорить именно те, кто устроил блокаду Мариуполя", - заявил Зеленский. Он напомнил, что более 8 миллионов украинцев погибли в борьбе с нацизмом, "и почти у каждой нашей семьи есть фото, бережет память о ком-то из своих".
Если Россия не изменится, ей понадобится "денацификация и демилитаризация", сказал Зеленский популярными в Кремле терминами, опубликовав кадры прошлых военных парадов 9 мая на Красной площади, которые он назвал "парадом страха, цинизма и лжи с марширующими убийцами".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, продолжает называть Киев "нацистским режимом", который он стремится "свергнуть".
Победа над нацизмом не принадлежит России целиком
Киев неоднократно обвинял Москву в политическом присвоении победы Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году и в том, что она делает вид, будто Россия достигла этого успеха в одиночку. "В той войне у нас не было тыла - вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадал каждый город, село, каждый дом и каждая семья. И мы не отдаем эту память новому, российскому нацизму, так же как не отдаем ему свое настоящее", - написал Зеленский в Telegram в тот же день позднее.
Между тем американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе объявил 8 мая Днем Победы и в США, поскольку, по его мнению, его страна "сделала гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победы во Второй мировой войне".
Утром 8 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил роль США в освобождении Европы от диктатуры Адольфа Гитлера. "Без США у Москвы не было бы ресурсов. Без Украины - не было бы армии. Без Британии - Гитлер не отвлекался бы на Запад. Миф о "самостоятельной победе СССР" и русских - это политическая конструкция, созданная для утверждения поствоенного гегемонизма Москвы", - написал он в Telegram.
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