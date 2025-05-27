Прокурор Лочмелис придал бОльший вес отсутствию формальных упоминаний Цукурса в военных документах, чем многочисленным свидетельствам выживших. Текст, написанный о себе самим Цукурсом, он считает доказательством, десятки свидетельств выживших - нет.

"Складывается впечатление, что прокуратура искала любой повод сказать "не доказано", - израильский режиссер Борис Мафцир, автор документальных фильмов о Холокосте в Латвии, отмечает: показания выживших, которым тогда не было и тридцати лет, против Цукурса собраны британскими следователями и не были советской пропагандой. Если этого недостаточно, то что будет достаточным?

Юридическая логика