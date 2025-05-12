Москва требует переговоров в Стамбуле без условий

Песков особо подчеркнул, что именно такую позицию ясно выразил сам Путин в ночь на 11 мая.

Представитель Кремля заверил, что Россия "полна решимости серьезно искать пути достижения долгосрочного решения украинского вопроса", однако, по его словам, Москва не приемлет языка ультиматумов.

Заявлению Пескова предшествовало повторное обращение европейских лидеров, призвавших стороны согласовать перемирие до начала переговоров. Власти Германии подчеркнули, что если Москва не даст согласия на прекращение огня до конца дня, Европейский союз будет готов ввести против России новый пакет санкций.