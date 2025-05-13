Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена

Журналисты агентства AFP сообщили, что в районе Иерусалима звучали сирены, после чего были слышны взрывы.

"После того как в нескольких районах Израиля сработали сирены, была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена", - заявили в израильской армии.

После начала войны в Газе 7 октября 2023 года хуситы в Йемене начали атаки на корабли в Красном море и Аденском заливе, заявляя, что таким образом выражают солидарность с палестинцами.

Во время перемирия между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу в середине января, хуситы прекратили атаки, однако возобновили ракетные и дроновые удары после того, как США нанесли удары по объектам в Йемене.

В начале мая ракета хуситов попала на территорию аэропорта имени Бен-Гуриона, пробив воронку недалеко от главного терминала и ранив нескольких человек. В ответ Израиль атаковал аэропорт в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами, а также три электростанции.

В пятницу израильская армия сообщила о перехвате очередной ракеты, выпущенной из Йемена. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, а Израиль пообещал дать ответ.

В воскресенье израильская армия призвала жителей Йемена покинуть три порта, находящиеся на территории, контролируемой повстанцами. Однако с тех пор сообщений о новых ударах не поступало.

Соединенные Штаты, начавшие кампанию бомбардировок в ответ на угрозы хуситов возобновить нападения на корабли, на прошлой неделе достигли с повстанцами соглашения о перемирии и прекратили многонедельные интенсивные атаки на хуситов.