По информации агентства LETA, речь идет о Янисе Страумитисе, который участвовал в выборах в 14-й Сейм от политической партии "Сила народной власти", а в 2024 году баллотировался в Европарламент от объединения "Объединение новолатышей".

Прокурора вынесенный приговор удовлетворяет, поэтому сторона обвинения не намерена запрашивать полный текст решения суда.

Обвиняемый своей подписью в заявке подтвердил достоверность предоставленных сведений и соответствие требованиям к кандидатам в депутаты, однако позднее выяснилось, что у него есть судимость в Германии, что не позволяет ему участвовать в выборах.

Таким образом, Страумитис сознательно представил Центральной избирательной комиссии ложную информацию.

Согласно законодательным нормам, в выборах Сейма не могут участвовать и быть избраны лица, ранее судимые за умышленное преступление, за исключением лиц, чья судимость снята, погашена или которые были реабилитированы.

Свою вину обвиняемый не признал, утверждая, что осуждение за границей было неправомерным. Однако законодательство Евросоюза и международные соглашения Латвии предусматривают признание судебных решений других государств по уголовным делам, вследствие чего правовые последствия в Латвии могут наступать и за преступления, совершенные за границей.

До вступления приговора в силу к обвиняемому продолжат применяться ранее установленные меры пресечения: уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.