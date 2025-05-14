В Курземе на двух мостах украли решетки с перил на 13 тысяч евро

LVC обратилось в Государственную полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нанесения материального ущерба на сумму почти 13 тысяч евро.

Предприятие подчеркивает, что финансовые потери от краж и вандализма в отношении дорожного и мостового оборудования оказывают значительное влияние на безопасность дорожного движения, поскольку могут привести к авариям с трагическими последствиями.

За прошлый год государственному дорожному оборудованию был нанесен ущерб на общую сумму в 538 935 евро. Значительная часть потерь произошла из-за краж и вандализма, сообщает LVC.

В 2024 году на государственных дорогах были повреждены или украдены 102 дорожных знака, 80 столбов от дорожных знаков, 1 573 метра ограждений, два павильона автобусных остановок, 12 столбов освещения и другие элементы оборудования. Оборудование также было повреждено в результате дорожно-транспортных происшествий.

В качестве компенсаций за прошлый год от виновников и страховых компаний было получено 248 617 евро.