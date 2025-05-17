Два вертолета, вылетевшие из Эстонии, столкнулись в Финляндии

Два вертолета столкнулись днем в субботу, 17 мая, в области Сатакунта на западе Финляндии. По данным СМИ, в них находились эстонские предприниматели.
Оба вертолета вылетели из Таллинна и до столкновения летели параллельным курсом на высоте около 300 метров. Они направлялись к финскому аэродрому Эура, близ которого в 12:30 произошло их столкновение.
Силы обороны Финляндии сообщили, что речь не идет о военной технике, вертолеты никак не связаны ни с ВВС, ни с сухопутными войсками, ни с зарубежными гостями. Один из вертолетов - зарегистрированный в Австрии Robinson R-44 Raven, другой - также Robinson R-44, зарегистрированный в Эстонии.
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что в одном вертолете находились два человека, а в другом - три. Вертолеты, предположительно, летели на авиашоу.
По данным портала Postimees, в одном из вертолетов находился бизнесмен, член правления Mapri Ehitus Прийт Яагант с супругой. В свою очередь портал Elu24 сообщает, что в вертолетах находились эстонские предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг. В первые часы после катастрофы поступила ошибочная информация, что в одном из вертолетов якобы был крупный эстонский бизнесмен Олег Гросс, однако он сам опроверг эту информацию.
"Я позвонила Олегу Гроссу, он взял трубку и сказал, что находится в полном шоке от этой новости. Он знает, что его считают участником аварии, но на самом деле это были Олег Сынаялг и Прийт Яагант. Они летели вместе и находились на высоте 300 метров над землей в вертолете. Он сказал, что при падении с такой высоты очень трудно выжить. Он не знал точно, живы ли люди, но подумал, что, скорее всего, они погибли. Поскольку они летели группой, это очень опасно", - рассказала главный редактор Elu24 Катрин Луст.
Гросс также отметил, что Прийт Яагант получил лицензию пилота вертолета всего месяц назад.
Robinson R-44 - это четырехместный вертолет, произведенный американской компанией Robinson Helicopter Company. Этот вертолет выпускается с 1992 года.
Министерство иностранных дел Эстонии о происшествии уже информировано, поддерживается постоянная связь с финским МИД и с полицией Финляндии. МИД Эстонии передаст уточненную информацию, когда прояснятся подробности катастрофы.
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