Два вертолета, вылетевшие из Эстонии, столкнулись в Финляндии

"Я позвонила Олегу Гроссу, он взял трубку и сказал, что находится в полном шоке от этой новости. Он знает, что его считают участником аварии, но на самом деле это были Олег Сынаялг и Прийт Яагант. Они летели вместе и находились на высоте 300 метров над землей в вертолете. Он сказал, что при падении с такой высоты очень трудно выжить. Он не знал точно, живы ли люди, но подумал, что, скорее всего, они погибли. Поскольку они летели группой, это очень опасно", - рассказала главный редактор Elu24 Катрин Луст.