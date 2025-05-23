Сейм ждет разъяснений о ситуации в бюро омбудсмена. Янсонс отвечает на критику

Однако он не стал отрицать, что в своей жизни употреблял алкоголь, возможно, чрезмерно и "это имеет определенные последствия". В то же время он подчеркнул, что за время его трудовой деятельности не было ситуаций, когда у него дрожали бы руки или возникали какие-либо другие физические проявления из-за алкоголя.

Янсонс отметил, что, когда он начал работать в качестве омбудсмена, он ввел "агрессивное общение с общественностью, политиками, особенно с государственными чиновниками".

В то время бюро омбудсмена было малоизвестно, а его документы часто игнорировались, поэтому Янсонс использовал такую агрессивную коммуникацию, чтобы добиться уважения. В этот период в бюро также было создано отдельное подразделение по связям с общественностью.

Это уже третий срок Янсонса на посту омбудсмена.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он сам покинуть должность, Янсонс ответил, что пока не принял решения. "Я бы не хотел торопиться с принятием какого-либо решения. Есть коллеги, которые говорят, что я должен уйти в отставку, но есть и те, кто говорит, что ни в коем случае", - сказал он и добавил, что вернется к этому вопросу, когда его выпишут из больницы. Когда это может произойти, Янсонс не смог ответить.

Омбудсмен также выразил сожаление по поводу поведения политиков, комментирующих его отсутствие.