Сейм ждет разъяснений о ситуации в бюро омбудсмена. Янсонс отвечает на критику

Сейм ждет объяснений по поводу ситуации в бюро омбудсмена и регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсонса.
Как сообщила советник председателя Сейма по общественным отношениям Паула Салминя, председатель парламента Дайга Миериня и президиум Сейма сегодня встретятся с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне, "чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в бюро омбудсмена".
Вчера, 22 мая, президиум направил официальное письмо в компетентные учреждения "с просьбой затребовать информацию, чтобы принять решение о дальнейших действиях". Такое решение было принято в связи с тем, что омбудсмен повторно не явился в назначенный срок в Сейм для доклада.
Миериня отмечает, что длительное отсутствие омбудсмена препятствует полноценному выполнению обязанностей бюро, так как только сам омбудсмен может выполнять определенные функции, возложенные на него, в том числе отчитываться перед Сеймом.
Слушание доклада омбудсмена Юриса Янсонса на заседании Сейма в четверг было отложено из-за болезни Янсонса.
Как сообщило Латвийское телевидение, отсутствие Янсонса на заседании Сейма вызвало разочарование у многих депутатов, так как это уже не первая его неявка. Некоторые фракции считают это неуважением, поскольку омбудсмен - ответственное должностное лицо, задача которого - информировать Сейм по вопросам прав человека и надлежащего управления.
Некоторые парламентарии отметили, что необходимо найти выход из сложившейся ситуации, возможно, даже уволить омбудсмена, хотя такая процедура довольно сложна. Трудовое законодательство не позволяет увольнять человека, находящегося на больничном.
В бюро омбудсмена сообщили, что Янсонс находится на больничном с прошлой недели и в бюро нет информации о том, как долго это продлится.
Полномочия Янсонса на посту омбудсмена заканчиваются в марте следующего года.
Позже омбудсмен Юрис Янсонс сообщил агентству LETA, что не пришел в Сейм для годового доклада, поскольку находится в больнице, а о своем дальнейшем пребывании на посту он подумает после выписки.
По его словам, он находится в больнице с четверга из-за кардиологических и неврологических проблем, связанных с высоким давлением и аритмией. Однако еще в среду, 21 мая, он получил больничный лист, и было ясно, что в четверг он не сможет прийти в парламент из-за проблем со здоровьем, в связи с чем заместитель Янсонса направила письмо председателю парламента.
Янсонс признал, что это не первый раз, когда он не смог присутствовать на чтении доклада, предыдущий раз это было в 2023 году.
Однако он не стал комментировать, связано ли это с чрезмерным употреблением алкоголя, о чем ходят слухи. "Я не буду это комментировать, это было бы жуткой спекуляцией - говорить что-либо на сей счет", - сказал омбудсмен.
Однако он не стал отрицать, что в своей жизни употреблял алкоголь, возможно, чрезмерно и "это имеет определенные последствия". В то же время он подчеркнул, что за время его трудовой деятельности не было ситуаций, когда у него дрожали бы руки или возникали какие-либо другие физические проявления из-за алкоголя.
Янсонс отметил, что, когда он начал работать в качестве омбудсмена, он ввел "агрессивное общение с общественностью, политиками, особенно с государственными чиновниками".
В то время бюро омбудсмена было малоизвестно, а его документы часто игнорировались, поэтому Янсонс использовал такую агрессивную коммуникацию, чтобы добиться уважения. В этот период в бюро также было создано отдельное подразделение по связям с общественностью.
Это уже третий срок Янсонса на посту омбудсмена.
Отвечая на вопрос, не планирует ли он сам покинуть должность, Янсонс ответил, что пока не принял решения. "Я бы не хотел торопиться с принятием какого-либо решения. Есть коллеги, которые говорят, что я должен уйти в отставку, но есть и те, кто говорит, что ни в коем случае", - сказал он и добавил, что вернется к этому вопросу, когда его выпишут из больницы. Когда это может произойти, Янсонс не смог ответить.
Омбудсмен также выразил сожаление по поводу поведения политиков, комментирующих его отсутствие.
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