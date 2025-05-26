Что поможет Европе и странам Балтии подготовиться к возможной войне: отвечает эксперт

Вице-президент финской компании Nammo Lapua Vihtavuori Oy (дочернее подразделение международного концерна Nammo), капитан-лейтенант в отставке Юсси Воутилайнен, рассказал, что нужно Европе, если мы хотим победить в следующей войне, передает Rus.Postimees.
В ближайшие годы производственные мощности Nammo Lapua Vihtavuori Oy превысят 250 тысяч снарядов в год. Компания тесно сотрудничает с Латвией, где создано государственное оборонное предприятие и открывает завод по производству модульных зарядов.