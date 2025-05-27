"Он просто задохнулся". Визит к однокласснику закончился летально

В ночь на 24 мая пожарные поспешили в Добельский край, чтобы спасти из огня пенсионера. Мужчина приехал в гости к однокласснику и после дружественных разговоров решил переночевать в соседней квартире. Квартира находилась на втором этаже, он закурил в кровати, и эта сигарета стала для него последней, сообщает передача Degpunktā.
Поздней ночью Ояра разбудила соседка, сообщив, что в одной из квартир, возможно, что-то горит. Когда прибыли спасатели, было констатировано, что в квартире на втором этаже горит диван, тот самый, на который положили одноклассника Ояра, приехавшего в гости из пансионата.
"Это такая мода - выпить, закурить. Он просто задохнулся", - рассказал одноклассник погибшего.
До прибытия спасателей Оярс пытался спасти 65-летнего друга своими силами, однако дальше коридора он не дошел, потому что помещения квартиры уже нагрелись и были в дыму.
"Я пытался спасти, но сам едва выбрался из коридора. Горел диван. Я до сих пор не могу говорить, надышался дымом", - отметил Оярс.
После тушения пожара спасатели констатировали, что в квартире, в которой спал мужчина, не был установлен детектор дыма. Он бы быстрее сообщил о задымлении и, возможно, разбудил пенсионера от глубокого сна, предотвратив беду.
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