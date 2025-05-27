"Он просто задохнулся". Визит к однокласснику закончился летально

Поздней ночью Ояра разбудила соседка, сообщив, что в одной из квартир, возможно, что-то горит. Когда прибыли спасатели, было констатировано, что в квартире на втором этаже горит диван, тот самый, на который положили одноклассника Ояра, приехавшего в гости из пансионата.

"Это такая мода - выпить, закурить. Он просто задохнулся", - рассказал одноклассник погибшего.

До прибытия спасателей Оярс пытался спасти 65-летнего друга своими силами, однако дальше коридора он не дошел, потому что помещения квартиры уже нагрелись и были в дыму.

"Я пытался спасти, но сам едва выбрался из коридора. Горел диван. Я до сих пор не могу говорить, надышался дымом", - отметил Оярс.

После тушения пожара спасатели констатировали, что в квартире, в которой спал мужчина, не был установлен детектор дыма. Он бы быстрее сообщил о задымлении и, возможно, разбудил пенсионера от глубокого сна, предотвратив беду.

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