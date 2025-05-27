Ограничения на дальность оружия для Украины сняты: комментарий командующего НВС

"Такое орудие дальнего действия даст возможность воздействовать на противника еще глубже, и перед ним будут стоять дилеммы, как поступить. Так что я бы сказал, что это хорошее решение, но, возможно, слишком позднее", - говорит Пуданс. Он считает, что снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия в Украину - это, возможно, единственный эффективный инструмент, который заставит российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины, потому что он увидит, что последствия - это уже не только павшие российские солдаты в Украине, но и разбомбленная техника, склады и погибшие на самой российской территории. Это, безусловно, будет замечено российским населением, и, возможно, у российской общественности появится понимание того, что эта война значит для нее, сказал командующий НВС.