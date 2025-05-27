Ограничения на дальность оружия для Украины сняты: комментарий командующего НВС

Решение Германии, Великобритании, Франции и США снять ограничения на дальнобойное оружие, поставляемое в Украину, - это хорошо, но, возможно, немного поздно, прокомментировал в интервью программе TV3 "900 секунд" командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспар Пуданс.
Он добавил, что, исходя из прошлого опыта, такие решения сначала имеют положительный эффект - они заставляют противника думать о том, как перегруппироваться и передислоцироваться вглубь своей территории, но со временем противник адаптируется к новым условиям.
"Такое орудие дальнего действия даст возможность воздействовать на противника еще глубже, и перед ним будут стоять дилеммы, как поступить. Так что я бы сказал, что это хорошее решение, но, возможно, слишком позднее", - говорит Пуданс. Он считает, что снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия в Украину - это, возможно, единственный эффективный инструмент, который заставит российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины, потому что он увидит, что последствия - это уже не только павшие российские солдаты в Украине, но и разбомбленная техника, склады и погибшие на самой российской территории. Это, безусловно, будет замечено российским населением, и, возможно, у российской общественности появится понимание того, что эта война значит для нее, сказал командующий НВС.
Пуданс уверен, что, судя по последним действиям российской армии, Путин думает не об окончании войны в Украине или мирных переговорах, а лишь о том, как позиционировать себя и Россию как победителей перед российской общественностью и как заставить западную общественность не поверить в его силы.
Командующий НВС не ожидает, что Россия будет готова к быстрому наступлению на Украину этим летом, как из-за недостаточных резервов, так и потому, что Украина уже многому научилась на опыте этой войны.
Как уже сообщалось, Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник, 26 мая. "Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев тоже нет", - сказал он на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
По словам Мерца, это означает, что Украина теперь может обороняться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России. "До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать. Теперь она может", - сказал глава германского правительства, отметив, что это имеет "решающее значение" для качества ведения войны Украиной.
Мерц подтвердил, что Германия "сделает все возможное", чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. В частности поэтому, рассказал канцлер, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках "коалиции желающих".
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