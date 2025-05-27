Литва: учения РФ и Беларуси "Запад" не более угрожающие, чем в 2021 году

"Никто не может отрицать, что у России и Беларуси по-прежнему враждебные намерения. Мы видим, что происходит, однако нынешние учения "Запад" не будут масштабнее или опаснее тех, что прошли в 2021 году", - сказал он журналистам.

По словам Балтренаса, было официально объявлено, что в учениях "Запад-2025" примут участие 13 000 военнослужащих.

"Учитывая ситуацию в Украине, Россия и Беларусь просто не могут позволить себе учения в большем масштабе - это физически невозможно. Россияне всегда занижают цифры по количеству участников учений, но когда все суммируешь, то цифры все равно растут", - добавил глава Генштаба Литвы.

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"Тем не менее все это отслеживается. И разведка НАТО, и литовская разведка выполняют свои функции, работают системы раннего предупреждения, и на данный момент мы не ожидаем никаких сюрпризов", - подчеркнул Балтренас.

Учения "Запад", которые проводятся с 2009 года раз в два года, запланированы на сентябрь. В 2023 году они не состоялись.