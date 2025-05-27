Литва: учения РФ и Беларуси "Запад" не более угрожающие, чем в 2021 году

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2025", которые пройдут этой осенью, не будут "больше или более угрожающими", чем четыре года назад. Об этом заявил во вторник, 27 мая, глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас.
"Никто не может отрицать, что у России и Беларуси по-прежнему враждебные намерения. Мы видим, что происходит, однако нынешние учения "Запад" не будут масштабнее или опаснее тех, что прошли в 2021 году", - сказал он журналистам.
По словам Балтренаса, было официально объявлено, что в учениях "Запад-2025" примут участие 13 000 военнослужащих.
"Учитывая ситуацию в Украине, Россия и Беларусь просто не могут позволить себе учения в большем масштабе - это физически невозможно. Россияне всегда занижают цифры по количеству участников учений, но когда все суммируешь, то цифры все равно растут", - добавил глава Генштаба Литвы.
"Тем не менее все это отслеживается. И разведка НАТО, и литовская разведка выполняют свои функции, работают системы раннего предупреждения, и на данный момент мы не ожидаем никаких сюрпризов", - подчеркнул Балтренас.
Учения "Запад", которые проводятся с 2009 года раз в два года, запланированы на сентябрь. В 2023 году они не состоялись.
Британские разведывательные службы в числе возможных причин отмены учений называли нехватку российских солдат и техники, а также нежелание Кремля подвергаться критике за очередную демонстрацию силы во время войны против Украины.
Официально заявленные цели учений - отработка совместных оборонительных и наступательных операций, улучшение взаимодействия вооруженных сил и проверка готовности войск к различным сценариям угроз.
Тем не менее учения всегда вызывают обеспокоенность у соседних стран из-за риска инцидентов.
Спецслужбы стран Балтии пока воздерживаются от комментариев по поводу предстоящих осенних учений.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что учения Tarassis 25 - маневры Объединенных сил реагирования (JEF), которые планируется провести одновременно с "Западом", - станут крупнейшими с момента создания этих многонациональных сил.
Этой осенью боевые подразделения Вооруженных сил Литвы также примут участие в учениях Thunder Strike, в рамках которых будут проводиться тактические маневры в различных локациях и на военных полигонах в соответствии с планом обороны государства.
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