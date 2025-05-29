Полиция высказалась о билетах на Праздник песни и танца школьной молодежи

В полиции подчеркивают: если гражданин пострадал от мошеннических действий и у него были обманом выманены деньги, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции либо подать его в электронном виде.

Правоохранители напоминают, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность и каждый подобный случай будет тщательно расследован.

Ранее сообщалось, что вскоре после начала официальной продажи билетов на заключительный концерт XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи под названием TE-AUST, который пройдет на Большой эстраде Межапарка, а также на генеральную репетицию этого концерта, на интернет-порталах стали появляться объявления о перепродаже и обмене билетов.

Организаторам праздника поступила информация о том, что в социальных сетях уже появились мошенники, предлагающие приобрести билеты на мероприятия праздника. В связи с этим жителей просят соблюдать осторожность при покупке билетов с рук и на различных сайтах объявлений, а также учитывать риски, связанные с возможностью копирования электронных билетов. Организаторы также призывают не выкладывать в соцсети фотографии приобретенных билетов во избежание мошеннических действий.

Напомним, постепенная продажа билетов на мероприятия XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи стартовала во вторник, 27 мая, однако большинство билетов, в том числе на заключительный концерт и его генеральную репетицию, было распродано практически сразу.