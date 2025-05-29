США начнут аннулировать визы китайским студентам

Китай занимает второе место среди стран, откуда в американские вузы приезжают иностранные студенты, уступая лишь Индии. В 2023/2024 учебном году в США обучалось свыше 270 тысяч китайских студентов - это около четверти от общего числа иностранных учащихся в стране. В подавляющем большинстве случаев китайские студенты самостоятельно оплачивают обучение в американских университетах.

"По указанию президента [Дональда] Трампа Государственный департамент США в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности будет активно заниматься аннулированием виз китайским студентам, в том числе связанным с Коммунистической партией Китая или обучающимся по специальностям, критически важным для национальной безопасности", - сообщил Рубио.

Пока остается неясным, какого именно количества студентов из Китая коснется аннулирование виз и предусмотрены ли какие-либо исключения.

Такие меры, направленные против китайских студентов, означают возвращение к политике, проводившейся еще во время первой администрации Дональда Трампа, стремившейся ограничить академические связи между США и Китаем - связи, которые республиканцы считают угрозой национальной безопасности.

Рубио также добавил, что правительство намерено "пересмотреть визовые критерии, чтобы ужесточить контроль за всеми последующими заявками на визы со стороны граждан Китайской Народной Республики и Гонконга".