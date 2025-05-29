Министр: жители Латвии продолжают ездить в Россию и сталкиваются с проблемами

Обращаясь с риторическим вопросом к журналистам, присутствовавшим на программе, министр спросила, должна ли Латвия полностью закрыть границы и жить по примеру Советского Союза, не выпускавшего никого за пределы страны. По ее мнению, если такой подход и будет принят, то нужны четкие и продуманные решения относительно того, как это будет реализовано. Это один из возможных путей. Другой путь, по мнению главы МИД, - это ограничение поездок в Россию. Она также подчеркнула, что существуют и дополнительные меры, которые она лично поддержала бы, однако это уже вопрос политического решения.