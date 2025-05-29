Министр: жители Латвии продолжают ездить в Россию и сталкиваются с проблемами

Жители Латвии по-прежнему продолжают ездить в Россию, несмотря на постоянные и серьезные проблемы, с которыми там сталкиваются, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") в эфире программы Латвийского радио Krustpunktā.
Министр напомнила, что МИД неоднократно настойчиво призывал граждан Латвии воздержаться от поездок как в Россию, так и в Беларусь.
В ходе программы Браже также коснулась работы посольства Латвии в России и российского посольства в Латвии, подчеркнув, что Венская конвенция о дипломатических сношениях четко регламентирует, чем могут и не могут заниматься дипломаты. Одна из ключевых функций латвийского посольства в Москве, по ее словам, состоит в законном сборе информации.
"Конечно, важно понимать своих друзей, но еще важнее разобраться, что происходит в головах наших недругов, - подчеркнула министр. - Если мы оглянемся на 30-е годы прошлого века и перечитаем доклады наших посланников из Москвы и других городов, там было достаточно ясных предупреждений о том, что происходит в СССР. К сожалению, эти сигналы не всегда учитывались на практике".
Вторая важная функция посольства Латвии, отметила Браже, заключается в оказании консульских услуг, поскольку в России постоянно живут латвийские граждане, которым нужна помощь, например, в замене документов или решении различных кризисных ситуаций.
Обращаясь с риторическим вопросом к журналистам, присутствовавшим на программе, министр спросила, должна ли Латвия полностью закрыть границы и жить по примеру Советского Союза, не выпускавшего никого за пределы страны. По ее мнению, если такой подход и будет принят, то нужны четкие и продуманные решения относительно того, как это будет реализовано. Это один из возможных путей. Другой путь, по мнению главы МИД, - это ограничение поездок в Россию. Она также подчеркнула, что существуют и дополнительные меры, которые она лично поддержала бы, однако это уже вопрос политического решения.
Министр предположила, что Россия занимается ровно тем же самым - сбором информации в Латвии. Браже напомнила, что в стране проживают российские граждане, а также остались те, кто вышел на пенсию после вывода российской армии.
Кроме того, министр особо отметила, что численность сотрудников в посольствах обеих стран значительно сокращена, а дипломатические отношения на уровне послов между Россией и Латвией отсутствуют. Вместе с тем она напомнила, что ряд других европейских стран продолжают сохранять дипломатическое представительство в Москве именно на уровне послов, и это важный аспект, о котором стоит помнить.
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