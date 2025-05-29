В центре Риги повредили фигуру кота из мультфильма "Поток"

По информации самоуправления, повреждение произошло ночью на 29 мая. В настоящее время фигуру отправили на техническое обслуживание и ремонт.

Как уточнили представители городской администрации, любимый горожанами и туристами персонаж вернется на свое место возле памятника Свободы вечером в пятницу.

Ранее сообщалось, что в середине мая в городском пространстве Риги появились три новых персонажа популярного мультфильма "Поток": к коту присоединились собака, капибара и лемур. Теперь жители и гости столицы могут фотографироваться с этими героями.

Персонажи мультфильма размещены рядом с большими буквами RĪGA на четырех площадках города: кот находится на площади Свободы, собака - на Ратушной площади, капибара - в парке Узварас, а лемур - в Межапарке.

Автором фигур кота и лемура является художник Кристап Андерсонс, капибару создал литовский скульптор Донатас Моцкус, а собаку - латвийская художница Инесе Валтере.

Галерея: Герои мультфильма "Поток" в Риге