В центре Риги повредили фигуру кота из мультфильма "Поток"

Минувшей ночью в Риге неизвестными была повреждена фигура кота из анимационного фильма "Поток", установленная на больших буквах RĪGA возле памятника Свободы. Об этом сообщили представители Рижской думы.
По информации самоуправления, повреждение произошло ночью на 29 мая. В настоящее время фигуру отправили на техническое обслуживание и ремонт.
Как уточнили представители городской администрации, любимый горожанами и туристами персонаж вернется на свое место возле памятника Свободы вечером в пятницу.
Ранее сообщалось, что в середине мая в городском пространстве Риги появились три новых персонажа популярного мультфильма "Поток": к коту присоединились собака, капибара и лемур. Теперь жители и гости столицы могут фотографироваться с этими героями.
Персонажи мультфильма размещены рядом с большими буквами RĪGA на четырех площадках города: кот находится на площади Свободы, собака - на Ратушной площади, капибара - в парке Узварас, а лемур - в Межапарке.
Автором фигур кота и лемура является художник Кристап Андерсонс, капибару создал литовский скульптор Донатас Моцкус, а собаку - латвийская художница Инесе Валтере.
Галерея: Герои мультфильма "Поток" в Риге
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