За год в Риге уволили 38 педагогов из-за недостаточного знания языка

Отмечается, что из 38 учителей, уволенных в учебном году 2024/2025, 29 человек - старше 60 лет.

Для сравнения, годом ранее - в учебном году 2023/2024 - по аналогичной причине свои рабочие места потерял 51 педагог.

Как пояснили в департаменте, со многими учителями, не прошедшими проверку языка, трудовые отношения были прекращены окончательно. На их место уже приняты новые педагоги, либо ведется работа по замещению освободившихся должностей.

В то же время ряд педагогов уже подали или планируют подавать заявки на повторную проверку знаний. В текущем учебном году с некоторыми из них трудовые отношения были восстановлены.

Согласно информации департамента, Государственная служба качества образования (IKVD) за учебный год 2024/2025 посетила 16 школ Риги. Из них три школы получили оценку "очень хорошо", десять - "хорошо", а трем образовательным учреждениям был дан вердикт "необходимо совершенствование". Для сравнения, годом ранее таких школ, которым требовалось улучшение, было 16.

В целом за учебный год 2024/2025 в 44 муниципальных школах Риги был обеспечен переход на обучение на государственном языке для 17 558 учащихся в 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классах. При этом 29 из этих школ уже ранее имели опыт реализации программ на латышском языке в школах нацменьшинств еще до начала реформы.