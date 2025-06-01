Делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны

"Я заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, представителей Генерального штаба, разведки и Службы безопасности Украины", - написал президент в своем Telegram-канале.

"Определены задачи на ближайшее будущее. Обозначены и позиции, с которыми мы отправимся на встречу в Стамбуле", - подчеркнул Зеленский.

"Первое - полное и безоговорочное прекращение огня. Второе - освобождение военнопленных. Третье - возвращение похищенных детей", - перечислил президент Украины.

"А для того, чтобы добиться устойчивого и долговременного мира и гарантированной безопасности, необходимо подготовить встречу на высшем уровне. Только лидеры могут решить ключевые вопросы. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - заявил Зеленский.