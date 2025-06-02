Эксперт прокомментировал украинскую атаку на российские аэродромы

Наибольшим результатом атаки украинских дронов на российские аэродромы в воскресенье, 1 июня, в ходе которой было поражено около трети стратегической авиации России, стало укрепление морального духа самих украинцев и их союзников. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.
По его словам, Украина в этой войне уже не раз демонстрировала, что даже в моменты, когда все выглядит очень плохо, она способна внезапно предпринять что-то такое, что заставляет взглянуть на ее возможности под другим углом.
"Я думаю, это в каком-то смысле стало украинским почерком", - прокомментировал Сартс, напомнив также об операции в Курске, проведенной Украиной в прошлом году, которая для многих стала полной неожиданностью.
По его мнению, и с военной точки зрения эффект от удара по российским аэродромам весьма значителен - возможности стратегической авиации государства-агрессора существенно снижены. Конечно, это не означает перелома в войне, но это определенно играет на пользу Украине, убежден Сартс.
Тем не менее самый большой эффект от этой атаки - это моральный подъем для самой Украины и в определенном смысле для ее союзников.
Очень много говорят о многочисленных российских ударах по Украине, и это оказывает подавляющее воздействие не только на самих украинцев, но и на их сторонников.
Внезапные успехи Украины дают надежду и напоминают о том, что не все так безнадежно, отметил директор Stratcom, добавив, что "война в значительной степени происходит в головах".
Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине российской территории, включая Сибирь, где базируются стратегические бомбардировщики. Об этом ранее сообщили украинские и западные СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.
Атака была осуществлена с территории России - дроны запускались с грузовиков.
По информации источников СБУ, было поражено 41 воздушное судно, включая самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22М3.
Telegram-канал Fighterbomber, связанный с российскими ВКС, сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, поэтому системы ПВО - "Панцирь" и С-300 - не успели среагировать.
В воскресенье вечером СБУ заявила, что в рамках операции "Паутина" было поражено 34% стратегической авиации России.
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