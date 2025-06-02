Эксперт прокомментировал украинскую атаку на российские аэродромы

По его словам, Украина в этой войне уже не раз демонстрировала, что даже в моменты, когда все выглядит очень плохо, она способна внезапно предпринять что-то такое, что заставляет взглянуть на ее возможности под другим углом.

"Я думаю, это в каком-то смысле стало украинским почерком", - прокомментировал Сартс, напомнив также об операции в Курске, проведенной Украиной в прошлом году, которая для многих стала полной неожиданностью.

По его мнению, и с военной точки зрения эффект от удара по российским аэродромам весьма значителен - возможности стратегической авиации государства-агрессора существенно снижены. Конечно, это не означает перелома в войне, но это определенно играет на пользу Украине, убежден Сартс.

Тем не менее самый большой эффект от этой атаки - это моральный подъем для самой Украины и в определенном смысле для ее союзников.

Очень много говорят о многочисленных российских ударах по Украине, и это оказывает подавляющее воздействие не только на самих украинцев, но и на их сторонников.