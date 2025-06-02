VDD рассказала, были ли попытки со стороны РФ повлиять на местные выборы

VDD призывает жителей сообщать, если им обещают заплатить или предлагают другие материальные или нематериальные блага за голос, или оказывается иное противоправное влияние на их свободный выбор, например, угрозами или насилием.

Информацию о возможных нарушениях следует отправлять на адрес электронной почты velesanas@vdd.gov.lv или обращаться по круглосуточному номеру телефона 67208964. VDD гарантирует полную конфиденциальность.

Сообщать о неразрешенной агитации в день выборов самоуправлений, 7 июня, или за день до выборов следует Госполиции по круглосуточному телефону 112 или на адрес vpdd@vp.gov.lv.

В указанные дни запрещена любая предвыборная агитация, например, распространение листовок в пользу партий или кандидатов в депутаты, а также агитация у участков. Жителей призывают информировать Госполицию и о своевременно не снятой предвыборной рекламе. Также в Госполицию нужно обращаться в случае нарушений общественного порядка на избирательных участках или в их окрестностях.

О размещенной в интернете, печатных изданиях или публичных местах скрытой предвыборной агитации, то есть политической рекламе без указания о ее оплате, жителей призывают сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по телефону 80002070, в мобильном приложении Ziņo KNAB! или на электронный адрес pasts@knab.gov.lv.