Онлайн Муниципальные выборы: подсчет голосов близится к завершению

Прошло 7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Подсчет голосов, который замедлился из-за технических проблем, идет, тем не менее, полным ходом и уже близится к завершению. Как прошли выборы, какие результаты ожидаются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.