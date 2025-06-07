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Онлайн Муниципальные выборы: подсчет голосов близится к завершению

Подсчет голосов вручную на 75-м участке в Рижской первой гимназии

Прошло 7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Подсчет голосов, который замедлился из-за технических проблем, идет, тем не менее, полным ходом и уже близится к завершению. Как прошли выборы, какие результаты ожидаются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.

Уже известные результаты можно увидеть на этой карте

 

Автоматическая система подсчета голосов не сработала, из-за чего результаты приходится считать вручную. ЦИК обещает, что результаты будут известны к 13:00, а политики уже призывают к отставкам в руководстве ЦИК и VDAA.

В Риге на выборах были представлены 16 списков:

  1. "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК);
  2. "Согласие";
  3. "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность";
  4. Социалистическая партия Латвии;
  5. Латвийская партия возрождения;
  6. "Новое Единство";
  7. "Партия центра";
  8. "Прогрессивные";
  9. "Латвия на первом месте";
  10. "Для развития Латвии";
  11. Новая консервативная партия;
  12. "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши";
  13. Нацобъединение;
  14. "Объединенный список";
  15. "Платформа 21";
  16. "Стабильности!".

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