Онлайн Все о выборах в самоуправления: голосование до 20:00; мнение экспертов и KNAB проведет проверку

7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Сегодня решается, кто будет управлять городами и краями Латвии следующие четыре года. Как проходят выборы, какие результаты прогнозируются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.
Участки для голосования по всей Латвии будут работать до 20:00 субботы, 7 июня. Голосовать можно лишь один раз - на любом участке того самоуправления, в котором вы задекларированы.
В Риге на выборах представлены 16 списков:
- "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК);
- "Согласие";
- "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность";
- Социалистическая партия Латвии;
- Латвийская партия возрождения;
- "Новое Единство";
- "Партия центра";
- "Прогрессивные";
- "Латвия на первом месте";
- "Для развития Латвии";
- Новая консервативная партия;
- "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши";
- Нацобъединение;
- "Объединенный список";
- "Платформа 21";
- "Стабильности!".
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