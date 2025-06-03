Каспар - директор крупной компании. Он поднял руку на жену. Что сделать, чтобы это не повторилось?

Каспару 38 лет, он возглавляет большое предприятие. Его жене Лауре - 35, она домохозяйка и ежедневно заботится об их детях - маленькой Эмме и Мартине. Семья живет в просторной современной четырехкомнатной квартире. На первый взгляд - все есть. Но однажды вечером Каспар вернулся домой после тяжелого дня и обнаружил, что ужин не приготовлен.
"Ты серьезно? Я весь день вкалываю, а ты даже ужин не сделала?!" - повысил он голос. Но и у Лауры день был непростой: у Эммы болел живот, потом они вместе поехали забирать Мартина с тренировки - на готовку времени просто не осталось.