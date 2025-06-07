В Кыргызстане демонтирован самый высокий памятник Ленину в Центральной Азии

В Кыргызстане в субботу, 7 июня, демонтировали самый высокий в Центральной Азии памятник лидеру большевистской революции Владимиру Ленину.
23-метровый памятник находился на центральной площади города Ош - второго по величине города страны. Власти предупредили, что решение о перемещении памятника не должно политизироваться.
Памятник был тихо демонтирован ночью и будет перемещен, сообщили представители мэрии Оша.
Городской совет подчеркнул, что не следует политизировать это решение, сославшись на аналогичные случаи в России, где памятники Ленину также были демонтированы или перенесены.
"Это обычная практика, направленная на улучшение архитектурного и эстетического облика города",- говорится в заявлении.
Несмотря на попытки десоветизации региона, памятники советским деятелям по-прежнему можно встретить по всей Центральной Азии, и памятники Ленину остаются в большинстве городов Кыргызстана.
Кыргызстан был аннексирован и включен в состав Российской империи в XIX веке, а после большевистской революции 1917 года стал частью Советского Союза.
После распада СССР в 1991 году страна обрела независимость.
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